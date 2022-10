Pinuccia, ultimatum ad Alessandro a Uomini e Donne/ De Filippi sbotta: “Non ti vuole”

Pinuccia, l’ultima d’amore ad Alessandro a Pinuccia

Dopo la durissima lite tra Roberta Di Padua e Ida Platano, nella puntata di Uomini e Donne del 25 ottobre, Maria De Filippi torna a parlare di Alessandro. Il simpatico cavaliere è corteggiato da Pinuccia che non nasconde di provare per lui un forte sentimento e vorrebbe un rapporto diverso da quello amichevole. Alessandro, però, ha più volte spiegato di provare solo un affetto amichevole per Pinuccia e di non voler una storia con lei. L’arrivo della signora Rosalia sembrava un nuovo inizio per Alessandro il quale, però, anche in questo caso, si è reso conto di provare solo del semplice affetto.

La signora Rosalia ha accettato l’amicizia di Alessandro mentre Pinuccia continua a sperare nella nascita di un sentimento al punto da piangere di fronte ad un abbraccio tra il cavaliere e Rosalia. Stanca di aspettare, nel corso della puntata del 25 ottobre, Pinuccia ha chiesto ad Alessandro di prendere una decisione definitiva facendo infuriare Maria De Filippi.

Lo sfogo di Maria De Filippi contro Pinuccia a Uomini e Donne

Pinuccia, approfitta della presenza di Alessandro al centro dello studio di Uomini e Donne per porgli un ultimatum: “Devi scegliere. Ci sarà una donna che più di tutte è nel tuo cuore”, afferma la dama che insiste per capire se potrà esserci una storia con Alessandro. “Non si può mettere in croce un uomo di 92 anni”, sbotta la conduttrice che, poi, di fronte all’insistenza di Pinuccia, perde la pazienza.

“Pinuccia non vuole venire con te! Non devi, anche come donna, elemosinare una cena! Non si fa! Ti dice di sì perché lo sfinisci! È buono come il pane e ti dice di sì. A 92 anni sarà libero di fare ciò che vuole? Alessandro dille la verità! Facciamo finta che sia gay, le donne non gli piacciono. Lui stare da solo, da solo! Fatti miei che lo faccio venire qui, è colpa mia. È con me, non vede nessuna donna, solo me”.

