Pinuccio: “Elezioni nuovo Cda Rai? Ho preso 16 voti”/ “Non sono stato eletto…”

L’inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio, porta a casa 16 voti nelle elezioni per il nuovo Cda della Rai. L’annuncio arriva direttamente da Pinuccio e da Striscia la Notizia attraverso un comunicato diffuso dal sito ufficiale del tg satirico di Striscia la Notizia. «16 volte GRAZIE! Ieri il Parlamento ha votato per il nuovo Cda e ho preso addirittura 16 voti! Parliamo del 100% in più rispetto alle ultime elezioni, un risultato paragonabile alla vittoria degli Europei», fa sapere Pinuccio che, all’anagrafe, si chiama Alessio Giannone. Una sorpresa per Pinuccio il quale, per tutta la stagione di Striscia la Notizia, è stato l’inviato di Rai Scoglio 24 occupandosi delle vicende legate alla Rai. Pur avendo ottenuto i 16 voti, però, Pinuccio non è stato eletto.

Clio MakeUp disperata su Instagram "Il mio Oscar ha un tumore"/ "È incurabile"

Pinuccio: “Non sono stato eletto per colpa di Gerry Scotti”

Dopo essersi occupato a lungo delle vicende della Rai, Pinuccio ha ottenuto 16 voti che, però, non sono bastati per farlo eleggere nel Cda della Rai. Un obiettivo che l’inviato di Striscia la notizia non ha raggiunto per pochi voti come fa sapere lui stesso nel comunicato diffuso dal tg satirico di canale 5. «Purtroppo, però, non sono stato eletto per una manciata di voti (considerando i 40 voti annullati da Gerry Scotti e dalle altre malelingue). In ogni caso, mi vedo costretto, visto che non mi sono sistemato nel Cda, a continuare a monitorare e a denunciare gli sprechi Rai. Le trasmissioni di Raiscoglio24 stanno per riprendere…», ha aggiunto confermando la propria presenza anche nella prossima stagione di Striscia la Notizia che avrà anche due nuove veline.

Silvia Provvedi/ “Giorgio De Stefano? Credo nell’innocenza del mio compagno e…”

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez e la polemica degli ascensori bloccati/ L'ospedale "Una cosa burlona"

© RIPRODUZIONE RISERVATA