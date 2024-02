Pinuccio: “John Travolta e il ballo del Qua Qua una schifezza”/ “Sinner ha fatto bene a non andare a Sanremo”

Nella serata di ieri il noto Pinuccio, inviato di Striscia La Notizia che segue le cose di casa Rai, a cominciare dal Festival di Sanremo 2024, ha detto la sua sull’ospitata del grande attore americano John Travolta, presente appunto alla kermesse musicale durante la seconda puntata andata in onda ieri. A Pinuccio non sembra, giusto per dire un eufemismo, essere andata a genio l’esibizione del grande Travolta quando si è messo a fare il ballo del Qua Qua. “In diretta da Sanremo – attacca Pinuccio attraverso un video pubblicato su Instagram – ho smesso di guardare perchè John Travolta che fa il ballo del Qua Qua credo che sia stata l’apoteosi della schifezza, una ca*ata proprio”.

Quindi l’inviato di Striscia La Notizia ha aggiunto: “lui con una faccia così triste come a dire, va bhe mi pagano, mi danno i soldi, facciamo sta cosa e me ne vado, non rideva nessuno, piaceva solo ad Amadeus e a Fiorello”. Quindi ha concluso: “Va bhe quindi abbiamo pagato John Travolta per una cosa che piaceva solo ad Amadeus e a Fiorello ma proprio una schifezza totale, non abbiamo capito perchè, comunque, mi è venuto in mente Sinner… Sinner ha fatto bene a non venire se no ti mettevano magari… una schifezza proprio”.

PINUCCIO VS JOHN TRAVOLTA, ANCHE L’ANSA: “OCCASIONE SPRECATA”

Il siparietto con John Travolta non è stato criticato solo dall’irriverente inviato del tg satirico di Canale 5 ma anche dall’agenzia Ansa, che attraverso il proprio sito parla di “Occasione sprecata a Sanremo con John Travolta: dopo aver accennato i passi di Saturday Night Fever e Grease con il fan Amadeus, finisce con il ballare imbarazzato la qua qua dance con Fiorello”.

Proprio il noto showman siciliano sembra quasi rendersi conto di quanto stia accadendo, commentando “la fine della carriera qui stasera”. All’inizio John Travolta ha comunque voluto omaggiare il grande regista Fellini, dicendo: “Ho visto per la prima volta La strada a quattro anni, mi sono innamorato di Giulietta Masina. Mio padre mi spiegò che le muore perché le spezzano il cuore, da qual momento ho deciso che no avrei mai spezzato il cuore di nessuno”. Dopo di che la situazione è degenerata, fino appunto al balletto giudicato dai più imbarazzante.

