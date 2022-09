Pio D’Antini di Pio e Amedeo/ scalata al successo: “Far sorridere, l’intenzione è quella che conta”

Pio D’Antini (Pio e Amedeo), la vita privata e l’inizio della carriera come comico

Pio D’Antini è un volto ormai molto conosciuto dagli italiani, per la sua ironia, la sua umiltà e soprattutto per far parte del duo comico “Pio e Amedeo”. Pio è un uomo di 39 anni e fiero di essere foggiano! Le sue origini umili lo hanno portato a sognare di diventare qualcuno all’interno del mondo dello spettacolo e di guadagnare bene per la sua famiglia e per le persone che ama, tra cui la moglie Cristina Garofalo (sposata nel 2006) e la figlia Chiara (nata nel2016).

Inizia la sua carriera da comico insieme all’amico Amedeo Grieco, pensate che i due hanno un legame importantissimo e di lunga data, le loro madri infatti erano amiche e di conseguenza il legame d’amicizia tra Pio e Amedeo è nato quando erano ancora molto piccoli. Dai piccoli palcoscenici locali, il duo comico ha fatto strada negli anni e solo grazie alla loro grande simpatia e al loro grande cuore. Una simpatia schietta che a molti può “non piacere” ma che indubbiamente negli anni ha avuto molto successo nel web. I due hanno iniziato la loro carriera televisiva in Rai con programmi televisivi come “Base Luna” e “Stiamo tutti bene”, poi anni dopo sono passati a Mediaset con “Zelig”, “Le Iene” e poi ovviamente “Emigratis”.

Pio D’Antini (Pio e Amedeo), dal successo di Emigratis al cinema

Il successo ottenuto da Pio D’Antini e Amedo Grieco dopo “Emigratis”, li ha portati a calcare come ospiti uno dei palcoscenici più importanti della tv italiana, quello di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento in poi per i due è stato un susseguirsi di successi e apprezzamenti, fino ad arrivare a realizzare uno dei loro sogni più grandi: avere un programma tutto loro. “Felicissima sera” è stato un programma comico molto apprezzato che i due hanno ottenuto con tanta fatica eppure i loro cuori sono rimasti e rimarranno sempre legati al programma che gli ha regalato maggior successo e divertimento “Emigratis”.

Il 28 settembre Pio e Amedeo torneranno su canale 5 con una nuova stagione di Emigratis, nel frattempo dovete sapere che Pio D’Antini ha anche lavorato come attore. Il film di debutto di Pio è stato “Amici come noi”, una commedia tra donne, soldi facili, calcio e pompe funebri! Poi Pio è apparso anche nel film “Neri parenti ma tu di che segno 6?”, una pellicola che ha fatto molto discutere per lo humor accesso e diretto del comico che spesso può andare contro la sensibilità di qualcuno. In merito alle critiche i due hanno sempre ribadito: “A noi piace far sorridere la gente, l’intenzione è quella che conta”.











