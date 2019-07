PIO D’ANTINI E LA MOGLIE CRISTINA/ Retroscena sul matrimonio: “Eravamo già in 3…”

Terzo anniversario di matrimonio per Pio D’Antini e la moglie Cristina Garofalo: una coppia più unita che mai dall’amore reciproco e per la piccola Chiara, la gioia che illumina tutte le giornate dei due. Ma chissà per quale motivo Pio deve aver pensato che a 3 anni dalle nozze fosse arrivato il momento per rendere pubblico un retroscena che fino ad ora era stato tenuto nascosto. La bella Cristina, il giorno del matrimonio con Pio, era già incinta di Chiara. Lo ha lasciato intendere proprio il componente del duo comico più amato del momento, Pio e Amedeo, pubblicando su Instagram una foto di quel giorno a commento della quale ha scritto:”E sono 3… 3 come noi in questa foto tanti auguri amore mio, siete la mia vita”. Di “visibili”, in quella foto, ci sono soltanto Pio e Cristina, ma nel pancione di quest’ultima già era custodita la piccola Chiara…

PIO D’ANTINI E LA MOGLIE CRISTINA

Se si guarda con attenzione la foto pubblicata su Instagram da Pio D’Antini, col senno del poi si può anche notare che la mano destra cinge il fianco della moglie fin quasi ad abbracciare la pancia della stessa: ma è chiaro che qui si entra nel campo delle speculazioni. Ma come ha preso Cristina Garofalo la “rivelazione” di Pio a tre anni dal matrimonio? Si sarà arrabbiata per quest’uscita pubblica a sorpresa? Niente affatto. Proprio la moglie di Pio ha risposto poco dopo la pubblicazione dello scatto con un commento molto simpatico:”Doveva essere il 15 settembre ma tu avevi fretta e subito subito volevi una bimba e quindi abbiamo anticipato”. Insomma, eccovi un altro retroscena: quel matrimonio era in programma due mesi più tardi. Ma il pancione a quel punto sarebbe stato troppo ingombrante…

© RIPRODUZIONE RISERVATA