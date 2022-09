Pio e Amedeo, al via Emigratis la resa dei conti/ “Chi non ha problemi, se li fa…”

Pio e Amedeo debuttano con Emigratis su Canale 5: l’intervista del duo comico di Foggia sul nuovo traguardo

In prima serata, in data 28 settembre 2022 e su Canale 5, Pio e Amedeo tornano a dare battaglia ad un mondo anestetizzato dal politically correct, con lo show TV Emigratis-La resa dei conti. Si tratta di uno spettacolo a sfondo comico con nuove 4 puntate, la cui messa in onda é prevista ogni mercoledì sera. Emigratis, la resa dei conti, tra i vari tempi oggetto di comicità a prima firma Pio e Amedeo, vuole essere una risposta critica alla green economy, e fare da specchio della Italia che ha l’arte di arrangiarsi, aiutare, aiutarsi, chiedere in prestito favori, l’Italia all’estero e il riflesso in Italia dell’estero con i flussi migratori. Così come trapela tra le pagine del nuovo numero di Chi magazine, a cui Pio e Amedeo hanno concesso un’intervista esclusiva.

“In BRASILE ABBIAMO VISTO LA POVERTÀ ESTREMA E CI SIAMO CHIESTI: VALE LA PENA CORRERE, SCALARE LA MONTAGNA? BISOGNA VIVERE CON LEGGEREZZA, PERCHÉ CHI NON HA PROBLEMI SE LI FA», é il pensiero che Pio e Amedeo hanno maturato rispetto ad un soggiorno condiviso in Brasile, lontano dall’Italia e l’italiano medio.

Ma in Emigratis, la resa dei conti, c’é anche la luce del Belpaese e non solo le ombre: «C’è anche goliardia, l’italiano in vacanza si sente libero, anche il notaio diventa il più simpatico del gruppo»>. <<L’italiano è quello che, se ha un parente all’estero -aggiunge poi tra le pagine di Chi- il duo originario di Foggia -lo chiama per andare a dormire gratis da lui. Anche gli influencer fanno così oggi: fanno un post e gli regalano la vacanza. ‘Lo voglio fare anch’io»>’;.

Ma non é tutto. Ancor prima che inizi lo spettacolo é importante precisare che nella nuova stagione di Emigratis il duo é protagonista con degli pseudonimi e non come Pio e Amedeo, questo per la scelta dei comici di scongiurare così eventuali critiche sull show comico, soprattutto rispetto alle battute che si rivelino più “compromettenti”.

Lo show parte dal tema dell’ecosostenibilità,e cioè dal fatto che le bollette sono aumentate e noi pensiamo che sia colpa di Greta Thunberg. Così andiamo all’Expo di Dubai e lì capiamo che il “green” è un business. Così come siamo arrivati a Neymar. Il nostro scopo è sempre scroccare, siamo il primo programma in cui gli ospiti non vengono pagati, ma, alla fine, pagano loro». E ancora: “La boxe è un’occasione per cambiare il mondo, pensa a Rocky e alla “guerra fredda”, e allora ci ritroviamo da Mike Tyson. Nella realtà ci siamo fatti aiutare dalla sua agente italiana, Cristina Catullè, dalla Canalis e dal lottatore Marvin Vettori. Tyson ha visto le cose che facciamo e ha accettato, perché poi decide sempre il personaggio. Così come siamo arrivati a Neymar. Il nostro scopo è sempre scroccare, siamo il primo programma in cui gli ospiti non vengono pagati ma, alla fine, pagano loro”.

Tra gli ospiti del primo appuntamento con lo show più irriverente del piccolo schermo: Mahmood, Elisabetta Franchi, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera e Mike Tyson.

Il successo per Pio e Amedeo si preannuncia assicurato, eppure le rispettive famiglie non hanno appoggiato il debutto del duo comico: “‘Dove andate? Perché non fate il concorso alle poste o ai vigili?’- ci dicevano- Adesso si sono tutti rassegnati, e noi abbiamo lo stesso spirito di quando a TeleFoggia guadagnavamo 50 euro a puntata”.











