Pio e Amedeo asfaltano Barbara D’Urso “È patetica”/ “Non ha umorismo”

Pio e Amedeo senza peli sulla lingua nei confronti di Barbara D’Urso

Ieri martedì 11 ottobre è andata in onda su Italia 1 un’altra puntata de ‘Le Iene’. Tra i vari ospiti che si sono susseguiti c’era anche il duo comico pugliese che in queste settimane va in onda con la quarta stagione di Emigratis, tutti i mercoledì in prima serata su Canale 5. Pio e Amedeo sono stati invitati a giovare al gioco del passaparola e a esprimere un’opinione su: Fedez, Claudio Baglioni, Belen Rodriguez, Gianluca Vacchi e Barbara d’Urso. In particolare, essi, non hanno risparmiato pesanti critiche alla conduttrice di Pomeriggio 5.

L’idea del gioco è quella di non svelare l’identità di chi si sta parlando, ma Pio e Amedeo hanno infranto la regola parlando proprio apertamente della D’Urso. Alla fatidica domanda ha così risposto Amedeo che non ha avuto peli sulla lingua: “Che voto diamo al suo senso dell’umorismo? Poco, zero direi, lei non ne ha. Non dobbiamo mentire ed essere finti…”

Pio e Amedeo criticano anche Fedez

Ma l’affondo vero e proprio è arrivato subito dopo. Infatti, gli autori de ‘Le Iene’ hanno chiesto di descriverla con un aggettivo e senza esitazione Amedeo l’ha definita: “patetica”. Una frase molto forte che sicuramente non passerà inosservata. Per questo motivo Pio, che sedeva accanto durante il gioco, ha cercato di metterci una pezza. Ha detto: “No a me non sta antipatica. Patetica? No secondo me invece…Vabbé ciao Barbara con il cuore!”

Sempre durante questo gioco del passaparola i due non si sono risparmiati neanche nei confronti del noto cantante ed influencer Fedez. Quest’ultimo è stato definita paranoico e, avendoci lavorato assieme, Pio e Amedeo hanno dichiarato di essere stati sottopagati. D’altron di due sono coscciuti proprio per i loro modi diretti di rivolgersi ai Vip che incontrano durante le loro avventure in giro per il mondo. E infatti, questa sera dalle 21,30 sarà in onda la terza puntata di Emigratis 4 su Canale 5, chissà quali altri Vip finiranno nella rete dei due.

