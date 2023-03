Pio e Amedeo, attacco a Fabio Fazio/ “Le sue domande non interessano al pubblico”

Pio e Amedeo e la forte critica a Fabio Fazio: la frecciata

Pio e Amedeo sono in procinto di tornare su Canale 5, con il loro show Felicissima Sera All Inclusive che andrà in onda dal 24 marzo. Durante la puntata, il duo comico si dedicherà anche un piccolo spazio denominato Che intervista che fa, parodia del noto talk domenicale condotto da Fabio Fazio.

Riguardo al giornalista, Pio e Amedeo, ai microfoni del Corriere della Sera, hanno lanciato una stoccata: “Michelle Hunziker? Si sottoporrà al nostro format Che intervista che fa, ovvero la presa per i fondelli di Fabio Fazio che fa le interviste ma mai con le domande che il pubblico vorrebbe, mai una curiosità ficcante su quello che la gente vuole sapere. Tiene tutti in confort zone, riempiendo di complimenti l’ospite”. Insomma, il duo comico ha criticato duramente il modo in cui Fabio Fazio conduce Che tempo che fa. Replica in arrivo?

Tra gli ospiti che parteciperanno allo show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera All Inclusive, figurerà anche Silvia Toffanin amatissima conduttrice di Verissimo. In occasione dell’intervista al Corriere della Sera, il duo comico ha parlato anche della nota ospite: “Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi.”

E ancora: “Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito, quando glielo abbiamo proposto ha fatto la faccia di chi si viene a consegnare”. Come ospiti a Verissimo, Pio e Amedeo avevano messo in imbarazzo la Toffanin: ecco perchè.

