Quando esce un film al cinema gli attori di turno fanno un giro delle televisioni al fine di pubblicizzarlo con la speranza di incassare di più. È quello che stanno facendo Pio e Amedeo che non solo sono stati ospiti di Maria De Filippi, dove hanno baciato sulle labbra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma anche di Barbara Palombelli a Forum e lo saranno stasera nello show musicale di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Il nuovo film del duo comico si intitola ‘Oi vita mia’ e sta andando molto bene dal punto di vista degli incassi, prima che arrivino due film che promettono di incassare milioni su milioni ovvero Avatar 3 e il nuovo film di Checco Zalone. Come hanno confidato in una recente intervista ad Affaritaliani il loro ultimo lavoro “fa ridere, ma anche commuovere”.

Pio e Amedeo torneranno mai con una nuova edizione di Emigratis?

E nell’intervista rilasciata al sito citato poc’anzi Pio e Amedeo hanno anche risposto a un possibile ritorno di un loro programma piuttosto seguito ovvero Emigratis: “Con i ritorni mai dire mai”. Per quanto riguarda il loro percorso come attori, diciamo, quel programma “è stato un pezzo di cuore”. Ma nel loro futuro dovrebbe esserci un nuovo show che sarà del tutto diverso da Felicissima sera.

E cosa si sa della vita privata del duo comico? Pio è sposato con Cristina Garofalo (hanno anche una figlia nata quasi dieci anni fa) mentre Amedeo si è separato da Maria Finizio da cui ha avuto ben due figli.

