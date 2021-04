Pio e Amedeo/ Da “Emigratis” allo show “Felicissima sera” (Verissimo)

Pio e Amedeo ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il duo comico si racconta a cuore aperto a pochi giorni dal loro nuovo show “Felicissima Sera” in partenza da venerdì 16 aprile 2021. E’ un momento magico per il duo di comici che, oltre ad un nuovo show, sono presenza fissa nel serale di Amici di Maria De Filippi. Proprio durante una delle loro ospitate i due hanno fatto discutere per una serie di battute su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Battute che hanno innescato una polemica social non indifferente con la Rodriguez che ha pubblicato uno strano post che in tanti hanno pensato fosse riferito proprio ai due.

A chiarire il malinteso ci hanno pensato proprio i due comici condividendo un messaggio diretto ricevuto dalla showgirl argentina in cui si legge: “ragazzi, mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi, ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate. Ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino”.

Pio e Amedeo: “Emigratis? non avevamo un ca**o da fare”

Pio e Amedeo sono conosciuti dal grande pubblico come duo di comici, ma anche per il successo del programma Emigratis. Un format davvero originale che il duo ha raccontato così durante un’intervista rilasciata a velvetmag: “diciamo che non avevamo un ca**o da fare! No scherzo, era un cruccio che avevamo da tempo, questa storia di viaggiare non pagando ci stuzzicava e poi volevamo sfruttare l’idea che la notorietà equivalga alle agevolazioni “scroccando” proprio dai personaggi famosi. Anche se adesso passeremo probabilmente da vittime a carnefici, perchè stiamo sfruttando anche noi quel pochino di notorietà che abbiamo ricevuto”.

Non solo, il duo di comici si è fatto conoscere anche come inviati de Le Iene, il programma cult, che ricordano così: “il ricordo più bello riguarda Davide Parenti. Noi gli avevamo portato il nostro materiale per il programma e dopo neanche cinque minuti ci ha richiamati e ci ha detto: “Mi piace, partite”. All’inizio non sapevamo nemmeno da dove cominciare, ma poi alla fine è andata bene. Quindi la cosa che ricordo con più entusiasmo è proprio la grande fiducia che Parenti aveva riposto nei nostri confronti”.



