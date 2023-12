Pio e Amedeo, Felicissima Sera 3 si farà? “Vogliamo cambiare”/ E su Totti e Ilary: “Ecco da che parte stiamo”

Felicissima Sera 3 si farà? Pio e Amedeo spiazzano: “Vogliamo cambiare chiave”

Pio e Amedeo, i cui nomi completi sono Pio D’Antini e Amedeo Grieco, hanno concesso una lunga intervista al magazine Chi. La coppia comica ha ripercorso la sua carriera sin dagli esordi a TeleNorma più di vent’anni fa fino ad arrivare al successo nella prima serata di Canale5. Pio e Amedeo, infatti, sono stati per due edizioni al timone di Felicissima Sera e Felicissima Sera All Inclusive. Il loro show, in cui in ogni puntata non mancavano grandi ospiti, ha ottenuto degli ottimi ascolti ma ci sarà la terza edizione di Felicissima Sera? A questa domanda la coppia ha risposto in maniera sibillina.

Nel dettaglio, Pio e Amedeo alla domanda se torneranno in onda con Felicissima Sera 3 hanno risposto di non avere ancora le idee chiare: “L’idea è di tornare con un varietà, ma vogliamo capire con quale chiave. Per fare un paragone calcistico è giusto cambiare quando hai vinto.” Durante l’intervista, inoltre, Pio D’Antini ha rivelato che è stato colpito da una terribile lutto durante le prove di Felicissima Sera, la perdita del padre, ma nonostante tutto ha continuato a lavorare. La coppia comica per il momento è concentrata sullo spettacolo teatrale che sarà in tour per tutto il 2024.

Argomento del momento è la separazione di Totti e Ilary. La conduttrice, infatti, ha raccontato la sua versione prima in un documentario su Netflix dal titolo Unica e poi in una lunga intervista a Verissimo dall’amica e collega Silvia Toffanin. E durante l’intervista, il giornalista di Chi ha chiesto un parere a Pio e Amedeo. Quest’ultimo ha dichiarato senza mezzi termini: “Trovo stucchevole speculare su una cosa così, provo imbarazzo, persino Balotelli ha messo una storia nella quale diceva di non poterne più, mai avrei pensato di essere d’accordo con lui. Che senso ha fare un documentario, fare le interviste?”

Anche Pio D’Antini sull’argomento Totti e Ilary si è detto d’accordo con il collega: “C’è da dire che Ilary era stata attaccata ed ha scelto questo modo per rispondere, ma ricordiamo che dietro c’è una sofferenza, ci sono dei bambini che vanno rispettati.” “Per questo non capisco come mai alimentare questa attenzione, ognuno deve gestire le proprie cose.” ha aggiunto Amedeo. Insomma Pio e Amedeo si sono schierati dalla parte di Francesco Totti perché sono molto amici, li ha sostenuti agli inizi della loro carriera e sanno che è una brava persona.











