Pio e Amedeo: “Fermi a 5 esami dalla laurea”/ “Chiamata artistica? No, soldi finiti”

Pio e Amedeo: “Facevamo l’università ma…”

Michelle Hunziker ospita Pio e Amedeo a “Michelle Impossible”. La conduttrice, presentando i suoi ospiti, spiega: “Io voglio far sapere al pubblico che avete anche studiato, poi a cinque esami dalla laurea vi siete fermati perché avete ricevuto la chiamata artistica”. Loro, ridendo, ironizzano: “Ci siamo fermati a cinque esami dalla laurea ma perché erano finiti i soldi per andare all’università, non per la chiamata artistica”.

La stessa Michelle spiega che neppure lei è laureata: “Io purtroppo neanche l’ho fatta, ho avuto anche io la chiamata. Ero extracomunitaria perché non c’erano gli accordi tra Italia e Svizzera, e il mio diploma non era riconosciuto. Ho dovuto ricominciare da capo”.

Pio e Amedeo e l’inizio carriera grazie a Carmine di Mediaset

Pio e Amedeo, a “Michelle Impossible”, raccontano un aneddoto sulla loro carriera: “A noi c’ha scoperto Carmine della sicurezza, che lavorava a Le Iene”. La Hunziker non ci crede, ma è proprio Carmine, una volta entrato sul palco, a spiegare: “Loro sono stati tenaci, io ho preso il loro cd e l’ho portato agli autori”. Il duo non perde allora l’occasione per ironizzare, come di consueto: “La gente pensa alla gavetta, chissà come sono arrivati… E invece da un cd!”.

Parlando poi di Emigratis, il programma che li ha lanciati e fatti conoscere dal pubblico, i due rivelano: “Noi facciamo Emigratis ma è tutto vero. Siamo i Peter Pan di noi stessi. Un calciatore, Graziano Pellè, ci ha regalato le crociere per le nostre mamme. Le nostre mamme sono andate ma a un certo punto vengono a sapere che lì le bevande si pagavano. Allora ci hanno chiamati insultandoci. Si sono imbarcate con un trolley con quattro confezioni d’acqua per non pagare le bevande”.

