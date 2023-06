Pio e Amedeo, frecciatina a Fabio Fazio/ “Costretto ad andare a guadagnare 10 milioni…”

Pio e Amedeo e la frecciatina a Fabio Fazio

Pio e Amedeo sono stati ospiti di ‘Gigi Uno Come Te’, lo show che Gigi D’Alessio ha tenuto a Napoli, in una Piazza del Plebiscito stracolma e che Raiuno ha trasmesso in prima serata. Sul palco, il duo comico pugliese, oltre a cantare alcuni brani del passato di Gigi ribadendo di essere fan dall’inizio della carriera del cantautore napoletano, si sono lasciati andare ad una serie di battute sull’attuale situazione della Rai. Commentando le ultime vicende avvenute in casa Rai e che hanno portato all’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, Pio e Amedeo invitano Gigi D’Alessio ad occupare quelli che erano i loro spazi.

La coppia comica, inoltre, esorta Gigi D’Alessio a valutare anche l’ipotesi di prendere il posto di direttore artistico del Festival di Sanremo al posto di Amadeus. Tra le tante cose dette, tuttavia, la frecciatina lanciata all’indirizzo di Fabio Fazio non è passata inosservata.

Le parole di Pio e Amedeo su Fabio Fazio

“Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival ci andiamo noi insieme. Ci mettiamo noi te. Devi fa il direttore artistico Giggino.”: così Pio e Amedeo hanno cominciato il loro show sul palco di Gigi D’Alessio. “Amadeus è un amico, è stato qui l’anno scorso“, la replica del cantautore napoletano.

E poi arriva la frecciatina a Fazio: “Ma poi hai sentito l’altra cosa del momento? Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa. Ci mettiamo noi con il tavolo Gigi. Oppure prenditi il programma di Lucia Annunziata. Questo è il momento nostro con questo vento nuovo”, concludono i due.

