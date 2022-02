PIO E AMEDEO “IANNUZZI VUOLE 8 MILA EURO”/ C’è Posta per te diventa Gomorra con Genny

Visto che Raoul Bova non ha dato gli 8 mila euro a Pasquale Iannuzzi perché, a sua volta, non pagato da Pio e Amedeo, il duo comico ci riprova e chiama in causa Salvatore Esposito. L’attore, celebre Genny Savastano di Gomorra, viene tirato in mezzo inconsapevolmente a tutta questa vicenda. Prima di chiedergli il finanziamento, Pio e Amedeo mettono in scena un provino per Pasquale Iannuzzi proprio a tema Gomorra e viene chiamata in causa anche Maria De Filippi che fa la parte della vedetta, con tanto di frase in napoletano. Pasquale per l’occasione interpreta proprio Genny pronto ad intimidire Salvatore Esposito dall’altra parte della busta. Dopo il provino è dunque tempo per l’assegno a cui, alla fine, contribuiscono un po’ tutti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pasquale Iannuzzi e Pio e Amedeo a C’è posta per te

La nuova puntata di C’è posta per te ha inizio con due ospiti speciali: Pio e Amedeo. I due danno subito inizio ad una scenetta esilarante, chiamando in causa Pasquale Iannuzzi. Chi ha seguito il loro show Felicissima Sera, ricorderà questo uomo anziano che fa il parcheggiatore ma che aspira a diventare un regista famoso. Al tempo del programma, improvvisò alcune scene al limite dell’assurdo con Raoul Bova e proprio al celebre attore Pio e Amedeo chiesero un finanziamento di 8 mila euro per i prossimi progetti di Iannuzzi. La cosa venne scherzosamente accettata dall’attore che, tuttavia, pare non abbia mantenuto la promessa. È per questo che Pio e Amedeo hanno chiesto l’aiuto di Maria De Filippi.

Pio e Amedeo chiamano Raoul Bova in diretta per gli 8 mila euro a Pasquale Iannuzzi

Il duo comico ha quindi inviato la posta a Pasquale Iannuzzi per scusarsi con lui della mancata promessa di Raoul Bova e del mancato finanziamento. Provano addirittura a chiamare l’attore in diretta ma il suo telefono è occupato: “Sono mesi che ci risponde”. Poco dopo, però, il colpo di scena: Bova risponde al telefono e arriva in diretta la sua voce a C’è posta per te. “Per quale motivo non è mai arrivato l’assegno di 8 mila euro che avevi promesso?”, chiedono Pio e Amedeo all’attore, “Perché voi non mi avete pagato!”, replica lui. Il duo, imbarazzato, chiude definitivamente la telefonata.

