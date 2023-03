Pio e Amedeo imbarazzano Silvia Toffanin a Verissimo/ “L’intimità con Pier Silvio…”

Pio e Amedeo hanno messo in imbarazzo Silvia Toffanin a “Verissimo” in occasione della puntata di sabato 18 marzo 2023 della trasmissione di Canale 5. In particolare, il duo comico pugliese è intervenuto per presentare ufficialmente la nuova edizione del loro programma “Felicissima sera – All inclusive”, che debutterà venerdì 24 marzo 2023. A tal proposito, hanno svelato gli ospiti della prima serata (Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio), salvo poi spiazzare completamente la conduttrice: “Ci manca un nome boom per aprire la nuova edizione… Siccome noi veniamo spesso da te a Verissimo, che ne dici se per una volta vieni tu a casa nostra?”.

PIO E AMEDEO SPIAZZANO SILVIA TOFFANIN: “QUANDO TORNI A CASA PARTE LA PASSIONE CON PIER SILVIO?”

Circostanziando ulteriormente la loro proposta – poi accettata da Silvia Toffanin -, Pio e Amedeo, rivolgendosi a lei, hanno asserito: “Ti invitiamo ufficialmente alla prima puntata di ‘Felicissima Sera – All inclusive’. Il sogno è parlare un po’ di te, perché avremmo tante cose da chiederti… Tipo… Come dorme il presidente? Col pantaloncino, col pigiama a rombi? Chi va a buttare l’immondizia tra voi due?”. Per poi incalzare ulteriormente: “Quante cose ti dobbiamo chiedere… Ti domanderemo se hai mai fatto sc*rreggine, come va l’intimità con Pier Silvio! Tornando a casa parte la passione? La gente vuole sapere!”.

