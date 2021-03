Pio e Amedeo: “Nek? Sapevamo che con la sega si diventava ciechi”/ “Morandi invece..”

Anche nel secondo serale di Amici 2021 Maria De Filippi ospita in studio il duo comico Pio e Amedeo. I due sono scatenatissimi e ne hanno una per tutti, anche per Nek e Gianni Morandi. “Ormai ci siamo tutti reinventati, chi cucina, chi fa i lavoretti… anche gli artisti! – esordiscono Pio e Amedeo, citando poi quanto accaduto ai due cantanti – E infatti succedono i casini. Hai visto a Nek cos’è successo un po’ di tempo fa? Si è tagliato tre dita con una sega…” Ma la sega, strumento da lavoro, diventa qualcos’altro: “Che poi non so come ha fatto, perché noi da tanto tempo ma mai a tagliarci le dita! Io sapevo che si diventava ciechi, ma a tagliarsi le dita…” scherza Amedeo. Dopo la battuta (a nostro dire di cattivo gusto!) su Nek, si passa poi a Gianni Morandi, di recente vittima di un incidente domestico durante il quale si è ustionato entrambe le mani.

Pio e Amedeo, la battuta sull’incidente di Gianni Morandi

“Sono incidenti domestici che succedono anche a Gianni Morandi, avete visto? -chiede Pio in studio ad Amici 2021 – Con le mani è caduto nel fuoco, si è bruciato tutte le mani… Sembra Topolino a Disneyland! – così, per concludere, lanciano al cantante l’augurio – Guarisci presto Gianni! Ti siamo vicini”. Il monologo di Pio e Amedeo si chiude con un augurio, nel loro stile, anche a Fedez e Chiara Ferragni per la nascita della loro bambina Vittoria.

