Pio e Amedeo/ Ospiti ad Amici 2021 in attesa del loro show: “Emigratis? In pensione!”

Pio e Amedeo tornano ospiti ad Amici 2021. Nonostante il poco gradimento dimostrato dal pubblico nella scorsa edizione del programma sembra proprio che Maria de Filippi abbia deciso di confermare ancora il duo comico pugliese anche se dalle anticipazioni non si capisce ancora se saranno ospiti fissi o solo ospiti di questa prima puntata del programma. Proprio come rappresentanti dello spettacolo, di tutti quei teatri e cinema chiusi, Pio e Amedeo questa sera avranno sicuramente il loro bel da fare per far sorridere i presenti e il pubblico a casa ma anche portare avanti quella che è la denuncia dei lavoratori dello spettacolo. Saranno in grado di fare tutte e due le cose? I loro fan saranno lieti di sapere che Pio e Amedeo non saranno protagonisti solo di questa puntata di Amici 2021 ma presto torneranno nel prime time di Canale5 con uno show tutto loro già rimandato.

In effetti Pio e Amedeo erano nei palinsesti già a marzo 2020 ma proprio la pandemia ha cambiato il corso delle cose e il progetto è rimasto in cantiere almeno fino ad adesso. Felicissima sera dovrebbe portare il duo comico nella prima serata di Canale5 già ad aprile quando farà staffetta con Sabrina Ferilli e poi con Raoul Bova, dopo la doppietta dedicata alle fiction dovrebbe arrivare in tv il duo pugliese con un programma in studio chiudendo per sempre con il tormentone di Emigratis. I due hanno ammesso di essere genitori adesso e con quello che facevano in tempo rischierebbero la visita dei servizi social. Battuta a parte forse Emigratis è destinato a finire in panchina ormai a meno che, come avvertono loro stessi, questo progetto in prima serata non fallirà.

