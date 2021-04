Pio e Amedeo: “Questo è uno Sperti a pelo lungo”/ Preso in giro in tv, Gianni…

La prima puntata di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo che ha debuttato ieri e che ha avuto, tra i vari ospiti, anche Maria De Filippi, non ha deluso le aspettative del pubblico. I due comici pugliesi sono riusciti a regalare una serata di divertimento e spensieratezza non tralasciando, però, la parte riflessiva e lasciandosi andare ad emozioni vere e profonde come quelle che hanno regalato con la lettera a papà Federico, il padre di Amedeo o con il filmato che ha ripercorso l’anno di pandemia affrontato dall’Italia. Come sempre non sono mancati i momenti irriverenti. durante l’intervista a Maria De Filippi, Pio e Amedeo hanno rivolto anche alcune domande scomode alla conduttrice.

Dopo aver parlato dei cani a cui Maria è affezionatissima, la coppia di comici si è soffermata su una fotografia di Gianni Sperti. “Questo è uno sperti a pelo lungo”, ha commentato Pio mentre Amedeo ha aggiunto – “Comunque Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%”. “Guarda quelle sopracciglia, ad ali di gabbiano”, hanno poi aggiunto i comici e Maria De Filippi ha ribattuto – “Guardate che le ali di gabbiano vanno di moda”

LA REAZIONE DI GIANNI SPERTI ALLE BATTUTE DI PIO E AMEDEO

Le battute di Pio e Amedeo sono state commentate in tv da Maria De Filippi che, con il sorriso, ha detto: “Quanto siete cret..ni, è un bravissimo ragazzo, una persona molto carina. Ed è pure pugliese come voi”. Sui social, però, è arrivata puntuale anche la reazione di Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne che ha ammesso di aver fatto dei piccoli ritocchini rispondendo alle domande dei fan, su Instagram, ha pubblicato i video dei momenti in cui Pio e Amedeo hanno parlato di lui aggiungendo una serie di faccine che ridono. Una reazione filosofica e di classe quella di Sperti che, ancora una volta, ha dimostrato di essere molto autoironico.

