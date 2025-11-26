Pio e Amedeo, intervistati da Chi, parlano del nuovo film che segna il loro debutto alla regia: il dolcissimo retroscena su Lino Banfi, presente nel cast

Pio e Amedeo, il tema della malattia nel nuovo film con Lino Banfi

Dopo una lunga gavetta nel mondo della comicità e come attori tra cinema e tv, Pio e Amedeo celebrano il loro debutto alla regia con il primo film da loro diretto. S’intitola Oi vita mia, approderà nelle sale cinematografiche italiane a partire da domani, giovedì 27 novembre 2025, e nel cast ci sarà la speciale presenza di un attore d’eccezione: Lino Banfi.

Il duo comico, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel nuovo numero da oggi in edicola, ha parlato di questo esordio alla regia. La trama della pellicola affronta e approfondisce diversi argomenti, incluso il delicato tema dell’Alzheimer, malattia di cui ha sofferto anche Lucia, la compianta moglie di Lino Banfi.

“La prima volta che abbiamo girato con Lino siamo scoppiati in lacrime“, ha raccontato il duo, in riferimento proprio al tema della malattia. “Abbiamo cucito il personaggio su di lui, che conosceva perfettamente ciò di cui parlavamo. Il suo personaggio è un professore di storia e filosofia che ha aiutato tanta gente a trovare la via e poi è lui stesso a non trovare più la via di casa“.

Pio e Amedeo in carriera hanno affrontato la comicità senza troppi vincoli, sfidando spesso il “politicamente corretto“: “Non ci regoliamo più. Non ci regolavamo neanche prima, in tempi non sospetti. La gente oggi non lo percepisce più come un problema, sta facendo il giro inverso: c’è sempre qualcuno che si può offendere per una battuta, ma se dovessimo tenere conto di tutte le persone che si offendono dovremmo cambiare mestiere, e con noi tutti i colleghi“.

In merito infine al segreto del loro successo, il duo comico nel corso dell’intervista a Chi ha spiegato: “Piacciamo alla gente perché siamo onesti, le persone capiscono che non le stiamo prendendo in giro. Il pubblico è più intelligente di quello che si crede, coglie tutto, è attento e se lo fai divertire in modo sincero lo avverte“.