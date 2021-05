Pio e Amedeo, salta sketch politicamente corretto dopo polemiche?/ Sfogo social e..

Grande curiosità attorno alla puntata speciale di Felicissima Sera con Pio e Amedeo: verrà trasmesso lo sketch riguardante il politicamente corretto? Nei giorni scorsi i due foggiani erano finiti al centro delle polemiche proprio per il loro intervento nell’ultima puntata dello show. Un intervento che ha provocato attacchi e bordate da più parti, con prese di posizioni negative nei loro confronti. Dopo le polemiche e il polverone di Felicissima Sera, i comici foggiani hanno deciso di interrompere il silenzio per dire la propria. “Qualcuno forse da questo post si aspetta delle SCUSE e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso“, hanno spiegato sulla loro pagina ufficiale Instagram.

Pio e Amedeo, il loro intervento sul politicamente corretto divide il pubblico

Il loro discorso, tenuto nell’ultima puntata di Felicissima Sera, nel quale affermavano l’importanza delle intenzioni rispetto al significato letterale delle parole, ha creato non poche polemiche. E c’è qualche dubbio, infatti, sulla possibilità di rivedere lo sketch nella puntata replica di questa sera. Se dipendesse da Pio e Amedeo, evidentemente, non ci sarebbero problemi: “Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l’abbiano nemmeno visto per intero e che tanti lo abbiano guardato già prevenuti. Bene, ci rivolgiamo a loro, a ‘voi’. Non fate finta di non capire quello che abbiamo detto perché ‘vi’ fa comodo trasformarlo nella solita querelle politica da quattro soldi. La politica non ci appartiene”, hanno scritto amareggiati sui loro canali social.

