Pio e Amedeo/ Scherzo a Belen e Stefano De Martino (C’è posta per te)

Pio e Amedeo ospiti a C’è posta per te nella puntata in onda sabato 28 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5. Il duo comico pugliese è pronto a fare uno scherzo a Belen Rodriguez e Stefano De Martino che si preannuncia davvero imperdibile. Cosa avranno pensato questa volta i due comici pugliesi? Una cosa è certa: Belen e Stefano sono i destinatari di una “sorpresa – scherzo” che farà sicuramente divertire il pubblico di Canale 5. Un ritorno per Pio e Amedeo alla corte di Maria De Filippi dopo l’esperienza dello scorso anno come “Guest star” nel serale di Amici 19, un’avventura che ha visto il duo comico fare satira e collezionare anche qualche polemica. Ecco come, dalle pagine di Repubblica, hanno parlato della loro satira: “la nostra è una satira accessibile a tutti, non come quella del collega Maurizio Crozza, oddio dice che si arrabbia se lo chiamiamo collega?”. Il duo ha poi parlato di Crozza precisando: “lui fa un tipo di satira per gente informata dei fatti, noi facciamo satira per informare. Non tutti leggono il giornale o hanno il tempo per capire i continui sconvolgimenti”.

Pio e Amedeo: “Giuseppe Conte? Se vuole lo raccomandiamo noi”

Parlando di satira, Pio e Amedeo hanno precisato il loro punto di vista sugli sketch che portano in tv: “spieghiamo he cambia tutto perché non cambi niente. Tra Renzi e Salvini è una bella lotta, hanno ironia tutti e due e la sfacciataggine di fare i propri interessi. Salvini ci voleva liberare, Renzi vuole cambiare il paese. Beh, noi non gli crediamo”. Il duo ha anche ironizzato sul Premier Giuseppe Conte dicendo: “è nato vicino a Foggia. Tecnicamente non ci ha raccomandato ancora nessuno. Se vuole, a questo punto, lo raccomandiamo noi”. Spesso i due sono stati accusati di volgarità, accuse da cui si sono difesi sempre dichiarando: “il concetto di volgarità va esaminato. Sono molto più volgari quelli che speculano sul dolore in tv. In questo spettacolo ironizziamo sul fatto che in Italia non si può mai andare oltre: il politicamente corretto ha ucciso tutto. L’ironia invece può salvare il mondo”. Una cosa è certa: Pio e Amedeo ne hanno fatta di strada ed oggi sono una delle “coppie” comiche più amate del piccolo schermo e non solo!

Pio e Amedeo: “non ci vergogniamo mai”

Il successo di Pio e Amedeo è davvero inarrestabile. Ma qual è il loro segreto? Dalle pagine di Repubblica il duo comico pugliese ha detto: “il pubblico si configura, si specchia. Capisce che siamo sinceri e siamo partiti dal nulla. Sa che crediamo in quello che facciamo. Prima di Telenorba, c’era stata TeleFoggia: con una sola telecamera e tre ore a disposizione eravamo sempre alla ricerca della battuta. Una palestra”. Uno dei momenti clou della loro carriera è stata sicuramente la partecipazione al Festival di Sanremo, un evento che ha cambiato la loro vita professionale e che i due ricordano così: “quando ci siamo rivisti abbiamo capito il segreto, sembrava che non avessimo nulla da perdere”. Sul finale hanno poi sottolineato quanto oggi sia diventato difficile e complicato ridere: “per questo cerchiamo spunti nostri. Tornando al discorso dei limiti, in America fanno molto peggio”.



