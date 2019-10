Pio e Amedeo, tentato borseggio in Stazione/ Nel video “ma proprio noi vuoi fregare?”

Il duo di comici foggiano, Pio e Amedeo, vittima di un tengtato borseggio alla Stazione centrale di Milano. “Nel 2019 accadono cose incredibili… tipo gente che cerca di fregare a noi!”, si legge nella Story pubblicata sulla pagina Instagram della coppia pugliese, il tutto mentre Amedeo Grieco riprendeva la scena in un video. Davanti a lui, come emerge dal filmato di pochi secondi, una ragazza, probabilmente straniera, che tentava di coprirsi il viso con un giubbotto, mentre si avviavano verso l’uscita dalla stazione milanese. “Oh, signorina?! E com’è, mi volevi mettere le mani nella borsa?”, ha domandato Amedeo, senza badare a qualche epiteto nei suoi confronti in tono tipicamente foggiano. E così, da ‘scrocconi’ professionisti i due protagonisti di Emigratis rischiavano di finire dall’altra parte della barricata. Fortunatamente il tutto si è concluso nel migliore dei modi, ma i due comici hanno voluto immortalare la presunta risposabile che però non ha voluto sentire ragione proseguendo dritta per la sua strada, pur essendo stata non solo smascherata ma anche messa pubblicamente sui social.

PIO E AMEDEO, ARRIVA IL TAPIRO

Pio e Amedeo sono riusciti a sventare un tentato borseggio dimostrando di essere anche loro dei soggetti a rischio. E chi lo avrebbe mai detto? Il duo comico di recente è stato protagonista della consegna di un Tapiro d’Oro da parte dell’inviato storico di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. I due attori e comici sarebbero “rei” di aver messo in scena il medesimo spettacolo semplicemente cambiando il titolo. “Stiamo provando da una vita a combinare qualcosa affinché tu un giorno arrivassi con questo premio qua, perché noi ci teniamo davvero”, avevano dichiarato alla vista di Staffelli. I due avevano preso con ironica il ricevimento del Tapiro, commentando: “Stando a queste segnalazioni significa che ci sono persone che sono venute due volte a vedere il nostro spettacolo, pagando due volte. Si tratta di gente malata che non va ascoltata”. Diventando successivamente seri, i due avevano spiegato di trattarsi di una rielaborazione del vecchio show pur mantenendo alcuni sketch del loro repertorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA