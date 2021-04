Pio e Amedeo “Tiziano Ferro ha evaso le tasse, Stato lo fa testimonial”/ “Fabio Concato paga ed è povero”

Pio e Amedeo scatenati nella prima puntata di Felicissima Sera, prendono in giro Tiziano Ferro e Fabio Concato. Si parla di evasione fiscale e i due comici hanno idee divergenti. “Noi una cosa dobbiamo fare: evadere“, afferma Amedeo. “Sì perché in Italia funziona così“, insiste. “Guarda quel povero cristo di Fabio Concato non se lo ca*a più nessuno. Sta alla canna del gas perché paga tutte le tasse. Io so tutto, conosco il commercialista di Fabio Concato. Lui paga tutto non vuole fare niente di falso e questo l’Italia non te lo perdona” continua Amedeo. Il pubblico trattiene a stento le risate, Pio è incredulo.

Amedeo gela Pio, che prende le distanze: “Fabio non denunciarci!”. E su Tiziano Ferro..

“Fabio non ci denunciare“, implora Pio. Amedeo ormai è partito a razzo ed è inarrestabile: “Guarda invece quel grandissimo di Tiziano Ferro. Il 9 ottobre del 2020 la cassazione conferma la condanna per evasione fiscale“, dice Amedeo. “E quattro mesi dopo fa una campagna sulla salute. Dobbiamo fare pure con noi come Tiziano Ferro. Che bel paese l’Italia“. Pio interrompe il suo socio per chiarire: “Stiamo scherzando. Canta benissimo!“, dice. Prima di essere superato da Amedeo: Pio e Amedeo vs Tiziano Ferro e Fabio Concato/ “Uno evade l’altro alla canna del gas” ame chiude ancora Amedeo.

