Pio e Lorena, genitori Beatrice Marchetti/ “Per loro sono sempre Ciccirillina”

Chi ci sarà per Beatrice Marchetti nella finale dell’Isola dei Famosi 2021 questa sera? In molti sperano che ci sia una proposta di matrimonio per lei in diretta dopo la forza dimostrata in queste settimane, mentre altri sono convinti che in tv possano di nuovo arrivare i suoi genitori, Pio Marchetti e Lorena. I due sono già stati protagonisti di una toccante sorpresa all’Isola dei Famosi 2021 in seguito alla sua prima eliminazione e dall’inizio della sua crociata in solitaria. A quel punto è spuntato il videomessaggio del padre che si è detto fiero di lei ma anche triste per la sua assenza. In particolare, in quel video, Pio ha subito rivelato alla figlia: “Proprio adesso che sei lontana mi rendo conto di quanto volte avrei voluto darti qualche bacio in più, me ne pento. Sono sempre stato fiero della tua forza e della tua schiettezza, dal tuo piccolo paesino hai raggiunto le più grandi metropoli e io lì a comprare i giornali con le tue foto per dire a tutti ‘Questa è mia figlia’”. L’uomo si è poi scusato di non essere coccolone e presente fisicamente per lei ma siamo sicuri che adesso avranno modo di recuperare.

Pio e Lorena, genitori Beatrice Marchetti, chi sono?

Sui social papà Pio Marchetti è sempre molto attivo ricordando a tutti di sostenere la figlia e non solo per la vittoria ma anche per portare avanti i buoni sentimenti e i bei valori, quelli dimostrati dalla figlia che è riuscita addirittura a dedicarsi alla sua amata moda. Anche la madre si è detta contenta del suo percorso e proprio all’Isola dei Famosi 2021 ha rilanciato: “Sei una guerriera, siamo davvero orgogliosi di te!”. Il resto lo scopriremo questa sera nella finalissima dell’Isola dei Famosi 2021.

