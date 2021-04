Pio e Lorena, genitori Beatrice Marchetti/ “Sei diventata una donna stupenda”

Toccante sorpresa all’Isola dei Famosi 2021 per Beatrice Marchetti. È lei l’eliminata di questa decima puntata, esito che dà inizio ad una nuova avventura. Beatrice, infatti, vivrà da sola su un’altra isola. Qui arriva per lei un videomessaggio da parte del suo papà. Queste le sue parole: “Proprio adesso che sei lontana mi rendo conto di quanto volte avrei voluto darti qualche bacio in più, me ne pento. Sono sempre stato fiero della tua forza e della tua schiettezza, dal tuo piccolo paesino hai raggiunto le più grandi metropoli e io lì a comprare i giornali con le tue foto per dire a tutti ‘Questa è mia figlia’. Scusami se non sono stato il papà coccolone che forse avresti voluto. Adesso ripeto tutti i giorni nel mio cuore che ti voglio bene e quando tornerai non ci sarà più un giorno in cui non ti ricorderò quanto ti amo. Promettimi che non ci perderemo mai, anche adesso che sei diventata una donna stupenda.”

Sorpresa per Beatrice Marchetti: in studio i suoi genitori

“Mio padre è la persona più buona del mondo, mi è stato vicinissimo in un periodo per me tanto confusionario”, ha allora replicato Beatrice Marchetti. Per lei è arrivata una seconda sorpresa: in studio ci sono infatti sia il suo papà che la sua mamma che hanno per lei parole di grande stima e orgoglio. “Sei una guerriera, siamo davvero orgogliosi di te!” hanno ribadito in studio.

