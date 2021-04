Pio, si strappano i pantaloni sul cul* in diretta/ Imbarazzo a Felicissima Sera

Incredibile quanto accaduto a Pio durante la diretta della prima puntata di Felicissima Sera. Mentre i due comici pugliesi conducono la simpatica intervista a Maria De Filippi, Pio deve fare i conti con uno strappo nella parte posteriore dei pantaloni. “Mi sono abbassato un secondo ed è successo questo“, dice Pio tra le risate del pubblico, mostrando il lato b. Anche lui trattiene a stento le risate e per evitare ulteriore imbarazzo manda la pubblicità. “Devo mettermi un po’ a dieta Maria, a questo punto è meglio che io mi sieda“, borbotta il comico pugliese prima della reclam.

Pio, si strappano i pantaloni: che imbarazzo nella prima puntata!

“No, non voglio crederci”, le parole di Amedeo di fronte allo spettacolo offerto da Pio. Pantaloni rotti e sedere in mostra, la figuraccia è servita. Ma con savoir faire Pio se la cava alla grande, con il suo solito humor. Il pubblico impazzisce per la gag. Non si capisce se il siparietto fosse preparato o meno. Di certo ha suscitato leggerezza e spasso per tutti i telespettatori a casa. Pio e Amedeo, ancora una volta, protagonisti nel prime time di Caanale 5.

