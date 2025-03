Pioli a rischio esonero, occasione per tornare in Italia: è duello Juve-Roma!

Negli ultimi giorni torna al centro della cronaca calcistica del nostro paese un personaggio del mondo del calcio che in questa stagione è rimasto un po’ fuori dalle luci della ribalta ma che nell’ultima settimana è al centro di diverse indiscrezioni riguardanti il suo futuro, si tratta di Stefano Pioli a rischio esonero da parte dell’Al Nassr per alcune scelte fatte nelle ultime partite che hanno convinto poco la dirigenza.

Partiamo con il dire che la stagione del tecnico italiano alla guida di una delle squadre di Riyadh sta vivendo di luci e ombre, in AFC Champions League infatti è ai quarti di finale mentre in Saudi Pro League sembra tagliata fuori dalla lotta scudetto.

Pioli ha accettato a settembre l’incarico offerto dall’Al Nassr con il compito di portare la squadra e in particolare Cristiano Ronaldo a vincere il suo primo titolo importante nel continente asiatico, l’Arab Club Champions Cup infatti è un trofeo di poco valore, ma il suo obiettivo è quello di tornare in Europa alla guida di importanti club a livello dell’esperienza al Milan. Nelle ultime settimane si è parlato di lui in ottica Roma ma anche Juventus per la prossima stagione che sarebbe facilitato da una clausola nel contratto che gli permetterebbe di separarsi senza alcun problema a giugno.

Pioli a rischio esonero, le lamentele di Cristiano Ronaldo per la sostituzione

La notizia di Pioli a rischio esonero viene dopo la partita vinta in casa contro l’Al-Kholood ma nella quale la stella della squadra Cristiano Ronaldo è stata sostituito al 61’ minuto, secondo alcuni infatti la scelta non sarebbe andata giù in primis al portoghese che al momento del cambio e a fine partita è stato visto visibilmente infastidito, ma anche ai piani alti della dirigenza che hanno dovuto subire le lamentele di CR7 e che non vogliono vedere il loro giocatore più importante, anche a livello di immagine, in panchina. Questa situazione mette in mostra come il potere del portoghese sia ancora grandissimo, soprattutto in una squadra e in un campionato meno blasonato come quello saudita.

Ad avere l’ultima parola però sono sempre i risultati e finché l’Al Nassr potrà essere in lotta per uno dei due trofei principali, in questo caso l’AFC Champions League, è difficile che la dirigenza si privi di Pioli che però potrebbe sempre decidere di lasciare in estate, qualsiasi sia l’esito della stagione. L’Al Nassr poi deve far fronte anche a diverse notizie che vedrebbero Cristiano Ronaldo intenzionato a lasciare la squadra per accasarsi ai rivali dell’Al Hilal, i campioni in carica, perché ritenuti una squadra migliore e con cui più facilmente raggiungere l’agognato obiettivo di vincere la Saudi Pro League.