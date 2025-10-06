Pioli esonerato? Dopo la sconfitta interna contro la Roma potrebbe essere finito il tempo dell'allenatore con la Fiorentina.

PIOLI ESONERATO? FIORENTINA, SCELTO IL NUOVO ALLENATORE

Pioli esonerato? Potrebbe essere lui il primo allenatore sostituito in Serie A. Sconfitto in casa dalla Roma, Stefano Pioli non riesce davvero a far girare la Fiorentina: i viola sono stati protagonisti di un calciomercato che parecchi addetti ai lavori hanno valutato più che positivo, ma i pezzi non si incastrano a dovere.

Video Fiorentina Roma (1-2)/ Gol e highlights: è Cristante a completare la rimonta! (Serie A, 5 ottobre 2025)

Per la Fiorentina parla la classifica: 3 punti senza vittorie, appena quattro gol segnati pur avendo in squadra attaccanti come Moise Kean e Edin Dzeko, e aver pagato Roberto Piccoli come mai accaduto nella storia del club. Forse bisogna lasciare il tempo per amalgamare il tutto, ma come noto in Serie A di tempo ce n’è poco.

DIRETTA/ Fiorentina Roma (risultato finale 1-2): traversa di Piccoli ed errore di Gosens! (5 ottobre 2025)

Per questo motivo Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina è un’ipotesi più che concreta: contro la Roma il parmense era all’ultima spiaggia e dunque la notizia del cambio di allenatore potrebbe arrivare a breve, anche perché bisogna considerare che il tempo sarebbe propizio vista la sosta per le nazionali.

Vedremo, intanto già nelle scorse ore filtrava da ambienti vicini ai viola che il nome del sostituto ci sarebbe già e risponderebbe a Marco Rose, che in carriera ha allenato tra le altre Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund e Lipsia e, possiamo dirlo, fa parte dell’universo Red Bull oggi gestito da Jurgen Klopp.

DIRETTA/ Fiorentina Verona Primavera (risultato finale 1-1): un bel pareggio! (4 ottobre 2025)

PIOLI ESONERATO? LE ALTERNATIVE A ROSE

Qualora Stefano Pioli dovesse essere esonerato dalla Fiorentina, non solo Marco Rose sarebbe sulla lista dei possibili sostituti: DAZN ad esempio ha fatto anche il nome di Daniele De Rossi, fermo dalla sua breve ma intensa esperienza sulla panchina della Roma (con cui ha raggiunto la semifinale di Europa League) e che sarebbe di interesse anche di altre società, ad esempio il Torino. Giusto pochi giorni fa De Rossi ha finalmente trovato la risoluzione consensuale con i giallorossi, e anche questo potrebbe essere un indizio che in casa viola qualcosa si stia muovendo, anche se come detto non è ancora del tutto sicuro.

Quel che ci sentiamo di dire con certezza è che in queste ore la Fiorentina, avendo più tempo rispetto al solito, farà tutte le valutazioni del caso: il ritorno di Pioli in viola era stato accolto con entusiasmo perché ci si ricordava del bel ciclo precedente in questa piazza, ora però le cose non stanno girando come ipotizzato e una società come la Fiorentina, attualmente in zona retrocessione, sa di poter essere costretta a prendere una decisione drastica. Drizziamo allora le antenne, perché a breve potrebbe realmente arrivare la notizia di Stefano Pioli esonerato con il nome del nuovo allenatore che è già alla finestra.