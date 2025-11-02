Stefano Pioli esonerato: il parmense ha le ore contate, la Fiorentina pensa a Daniele De Rossi e altre due opzioni.

PIOLI ESONERATO? FIORENTINA, NUOVO ALLENATORE E DS

Il gol di Medon Berisha sarà decisivo: Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, questo sembra essere ormai uno scenario che la società viola ha rimandato nella speranza che il vento potesse cambiare, ritrovandosi invece con la sesta sconfitta in dieci partite di Serie A ma, soprattutto, ancora senza vittorie.

DIRETTA/ Fiorentina Lecce (risultato finale 0-1), ancora un ko per i viola (2 novembre 2025)

Una situazione francamente impossibile da pronosticare in estate, anche per i più pessimisti: una Fiorentina che ha puntato forte sul calciomercato in entrata, mantenendo un certo tipo di ossatura e aggiungendovi calciatori di qualità, per poi chiamare un allenatore competente e conoscitore della piazza come Pioli, che però ha fallito.

DIRETTA/ Fiorentina Parma Primavera (risultato finale 2-1): i viola al primo posto! (1 novembre 2025)

Lo sappiamo: in questi casi il tempo potrebbe sistemare tutto, ma purtroppo nel calcio di oggi il tempo a disposizione è sempre pochissimo, la Fiorentina è in piena zona retrocessione e sa di dover cambiare oggi, magari a malincuore.

Anche perché a saltare è stato anche il direttore sportivo: Daniele Pradè si è dimesso e quando una società opera una rivoluzione, anche l’allenatore scelto da tale ds è destinato a fare le valigie. Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina: si attende la decisione a ore, forse a minuti, difficilmente domani il parmense sarà ancora alla guida del gruppo viola ma ora bisognerà valutare gli scenari possibili.

Daniele Pradè si dimette da d.s. della Fiorentina/ Caos viola, quale futuro per Pioli? (Oggi 1 novembre 2025)

PIOLI ESONERATO: DE ROSSI IN POLE POSITION

Stefano Pioli esonerato, la Fiorentina avrà presto un nuovo allenatore che potrebbe essere Daniele De Rossi, anche se l’ex centrocampista (e tecnico) della Roma è fortemente sondato anche dal Genoa, che si è appena separato dal Genoa.

Da vedere dunque quale sia la posizione di De Rossi, intanto come nuovo direttore sportivo la Fiorentina dovrebbe puntare su Gianluca Petrachi che da più parti viene indicato come il favorito per succedere a Pradè, ha già lavorato nel Torino e dovrebbe dunque essere lui a prendere in mano un incarico che in questo momento scotta davvero tanto.

Come nuovo allenatore, dovesse venir meno l’opzione De Rossi, attenzione a due scenari in particolare: uno legato al ritorno di Raffaele Palladino dopo pochi mesi, un tecnico che probabilmente oggi rimpiangono in molti, l’altro alla firma di

che, dopo l’esonero subito dalla Juventus lo scorso marzo, vuole rimettersi quanto prima in rampa di lancio. Per questa seconda ipotesi sarebbe necessario trovare l’accordo con la Juventus visto che il tecnico italo-brasiliano è ancora sotto contratto con la società bianconera, ma come detto la sconfitta interna contro il Lecce lascia intendere che Stefano Pioli sia da considerare esonerato dalla Fiorentina, e poi si vedrà a cascata tutto il resto.