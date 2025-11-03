Pioli rifiuta la buonuscita offerta dalla Fiorentina e ritarda così il suo esonero dalla panchina viola

Pioli rifiuta la proposta delle dimissioni

Dopo l’ennesima sconfitta della stagione 0-1 nella gara casalinga contro il Lecce sembrava mancare solo l’ufficialità per vedere Stefano Pioli venire esonerato dal ruolo di tecnico della Fiorentina, che ora si trova ancora al penultimo posto in classifica, aspettando però la gara del Genoa che potrebbe condannarla all’ultimo. La separazione con il direttore sportivo Daniele Pradè poi era vista come l’antipasto del cambio di progetto tecnico visto che è stato il dirigente a scegliere l’ex Milan per il post Palladino e soprattutto ad offrirgli un contratto importante da 3 milioni a stagione per 3 anni.

L’intenzione della dirigenza viola è quella di cambiare allenatore anche se non soprattutto per dare una scossa ai giocatori che in queste prime partite non sono stati in grado di ottenere vittorie, spaventa però il costo dell’ingaggio molto elevato che si andrebbe ad aggiungere a quello del nuovo tecnico. Per questo il club e Pioli stavano trattando per trovare una formula adatta per la separazione, cosa che però non è riuscita visto che il tecnico ha rifiutato la buonuscita offerta dalla società e sembra intenzionato a voler aspettare la decisione dell’esonero.

Il possibile futuro di Pioli e della Fiorentina

Tra Pioli e la Fiorentina inizierà quindi ora una scontro che terminerà solo quando una delle due parti cederà, ed è più facile che a farlo sia la società che per evitare seriamente il rischio di una clamorosa retrocessione in Serie B accetti di dare una buonuscita maggiore al tecnico o a esonerarlo garantendogli però il resto dello stipendio secondo il contratto. Pioli quindi rimane alla guida dei suoi per preparare la prossima sfida di campionato dove spera di poter ottenere la prima vittoria mentre continua a trattare con la società per decidere il suo futuro che rimane però in bilico.

Al suo posto diminuiscono le probabilità di vedere Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina visto che l’ex Roma sembra ormai molto vicino a chiudere un accordo per diventare il tecnico del Genoa almeno fino a fine stagione, prendendo il posto di Vieira e subentrando al momentaneo Criscito. Le alternative che la dirigenza viola sta quindi prendendo in considerazione sono quelle di provare a richiamare Palladino, ora che Pradè ha lasciato la squadra, o in alternativa affidare la squadra a Paolo Vanoli, ancora fermo dopo l’esonero dal Torino.