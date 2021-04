Pioli resta al Milan?/ La svolta: allenatore verso conferma (anche senza Champions)

MILAN: SI CONTINUA CON PIOLI?

È fermento in casa del Diavolo. La società sta discutendo dei rinnovi di alcuni dei suoi giocatori di maggior peso (da Donnarumma a Ibrahimovic), ma questione pendente è anche quella dell’allenatore: il Milan ha intenzione di continuare con Stefano Pioli? Solo un anno fa di questi tempi pareva certo l’addio del tecnico emiliano in favore di Ralf Rangnick: il tedesco era in dirittura d’arrivo e per Pioli le valigie erano già pronte. Poi nelle ultime nove giornate di campionato, la rinascita del diavolo, con l’allenatore parmense che riuscì a ricompattare lo spogliatoio e farsi guida di un Milan eccezionale nel finale di stagione 2019-20.

Sette successi e due pari negli ultimi turni, che valsero ai rossoneri il titolo di squadra più in forma e che a Pioli valsero l’apprezzamento di tutto l’ambiente rossonero e dunque anche del rinnovo di contratto. Ma quest’anno? Quale sarà il futuro di Pioli e del Milan?.

PIOLI AL MILAN e IL FATTORE CHAMPIONS

Per decidere delle sorti di Pioli al Milan è questo il momento giusto: dopo aver corso per lo scudetto, il Diavolo, fermo alla seconda posizione della classifica, alla vigilia della 30^ giornata di Serie A, è sempre in lizza per un pass per la Champions league: obbiettivo minimo secondo il Fondo Elliott che ancora tiene le fila della società rossonera. E che, almeno secondo la Gazzetta dello sport questa mattina, Potrebbe non essere neppure fattore determinate per la riconferma di Pioli come allenatore del Milan. È infatti opinione della Rosea, che la dirigenza, conquistata da quanto fatto anche nella stagione corrente dal tecnico rossonero, sia in campo come nello spogliatoio (innegabile il suo lavoro di amalgama della rosa, tra tanti giovani e big di esperienza come Zlatan Ibrahimovic), confermerà il parmense a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions league.

Anche senza la coppa, ci sono tutte le premesse per aprire un ciclo importante con Pioli: vi è comunque d’ottimismo che ci si possa classificare entro le prime 4 a fine campionato. Avanti tutta dunque con Pioli, e massima fiducia per il lavoro che finora ha fatto il tecnico azzurro: che pure ha ancora molto da dimostrare a tutti.

