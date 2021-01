Piossasco, crolla tetto stalla/ 120 bovini intrappolati: ci sono morti e feriti

E’ corsa contro il tempo a Piossasco, comune in provincia di Torino (Piemonte), dopo che è crollato il tetto di una stalla. Come riferito da numerosi quotidiani online nelle ultime ore, a cominciare da Repubblica e La Stampa, l’incidente è avvenuto nella notte appena passata, quella fra venerdì 29 e sabato 30 gennaio, in zona Regione Palazzina. Il problema è principale è che la stella di Piossasco dove la copertura è collassata, ospita all’incirca 120 bovini, tutte mucche da allevamento.

Come spiega Repubblica, sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti dalla chiamata, i vigli del fuoco di Torino ma anche di Grugliasco e Rivalta, (precisamente cinque squadre, 2 autogru, il nucleo per ricerca sotto macerie usar, il nucleo nucleare, biologico, chimico, radiologico) scavando sotto le macerie per individuare eventuali persone ferite, e nel contempo, liberare le mucche che sono rimaste intrappolate sotto il peso della copertura. L’allarme è stato dato attorno alle due della scorsa notte dai proprietari della stessa struttura, che sono stati svegliati di soprassalto da un forte boato. Al momento non è chiaro come mai la copertura sia crollata e sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.

PIOSSASCO, CROLLA TETTO DI UNA STALLA. A CADEO TORO IN FUGA

Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani online, sarebbero diversi gli animali morti dopo il crollo, e molti nel contempo quelli feriti che starebbero lanciando grida d’aiuto sotto le macerie. Sul posto vi sono comunque una serie di veterinari che stanno cercando di fare il possibile per salvare i poveri bovini. Rimanendo in tema, da segnalare una mattinata di panico ieri in Val d’Arda, di preciso nel comune di Cadeo, in provincia di Piacenza (Emilia Romagna). Un toro, come raccontato da numerosi quotidiani locali, è fuggito dalla propria stalla e dopo alcune ore di ricerche da parte dei carabinieri della forestale l’animale è stato rintracciato e bloccato nel greto del torrente Chiavenna, fiume situato ad alcuni chilometri di distanza dalla stalla da cui era fuggito. Nell’azione di bloccare il toro, un carabinieri è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale per i soccorsi.



