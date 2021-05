Piper Cusmano vs Sallusti “Dà colpa a donne di non far figli”/ Lui “Fare la madre…”

Nel corso della puntata di ieri di Non è l’Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti, è andato in scena uno scontro tra la giovane Piper Cusmano, tra i protagonisti ed autori di Making of love, e Alessandro Sallusti, neo direttore responsabile di Libero. Al centro del dibattito il mondo della sessualità tra i giovani ventenni di oggi. Approfittando della presenza in collegamento con la trasmissione, la Cusmano ha voluto rivolgersi direttamente a Sallusti: “Io sono contro la retorica e la nostra ‘generazione Youp*rn’. Anche le persone che vengono prima di noi. Prima di noi c’era il reato di stirpe, non vorrei dire… Nel reato di stirpe non si può abortire perchè è un reato contro la stirpe. E’ sempre colpa delle donne quando le cose vanno male…”.

In tono molto polemico, Piper Cusmano si è quindi rivolta direttamente a Sallusti proseguendo nel suo discorso: “Mi spiace dirtelo però anche tu vieni dal giornale che dà la colpa alle donne di non fare figli e di togliere i libri alle donne per continuare a fare figli in Italia!”. Il riferimento non specificato della giovane è ad un articolo del 2011 scritto da Camillo Langone su Libero e che titolava: “Togliete i libri alle donne: torneranno a far figli”.

PIPER CUSMANO VS SALLUSTI: SCONTRO A NON È L’ARENA

Dopo aver ricordato il titolo comparso sulla testata di Libero, Sallusti è apparso abbastanza interdetto dalle parole della giovane ospite in studio Piper Cusmano. “Questo è il titolo, è una responsabilità!”, ha proseguito ancora la ragazza. Massimo Giletti ha però fatto notare che forse tutto questo potrebbe essere accaduto prima dell’arrivo di Sallusti a Libero (di cui è direttore solo dal 17 maggio scorso, ndr). “Caspita, è una grande responsabilità, non è la nostra generazione, è un problema sistemico quello contro la violenza sulle donne”. Alessandro Sallusti, che fino a quel momento ha ascoltato in silenzio, ha quindi replicato: “Fare la madre non è un reato. Anche tu hai avuto una madre che ha fatto la mamma, ti ha messo al mondo, ti ha accudito, quindi… Io adesso non so a che titolo ti riferisci però essere madre non è mica un reato eh?”.

La giovane ha precisato però che il suo riferimento era al fatto che si fosse data la colpa alle donne, “ree” di non fare più figli solo perchè hanno iniziato ad andare a scuola: “Questa cosa è uscita sul tuo giornale comunque… a me sta roba mi ha fatto male perchè io caspita ho il diritto di andare a scuola e invece mi viene data la colpa di non poter dare figli”. Sallusti le ha dato ragione aggiungendo: “Guarda che mia mamma è andata a scuola, ha fatto la maestra e ha fatto due figli. Non è che andare a scuola è inconciliabile col fare figli”.

