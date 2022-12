Pipì cani corrode lampione: crolla e ferisce 58enne/ Merano: 40 punti di sutura

La pipì dei cani può fare crollare un lampione? La risposta a tale quesito pare essere affermativa e trovare addirittura riscontro nella quotidianità, per sfortuna di un malcapitato passante. Nelle scorse ore, infatti, nel centro dell’abitato di Merano, in provincia di Bolzano, e più precisamente lungo la passeggiata che segue il corso del fiume Passirio, si è verificato un incidente la cui eziologia pare doversi ricercare proprio nell’urina dei quattro zampe, che sarebbe quindi la causa indiretta del crollo di un palo dell’illuminazione pubblica.

Tuttavia, il lampione – che avrebbe ceduto improvvisamente per effetto dell’azione corrosiva della pipì dei cani, ha ceduto in maniera repentina, senza dare segnali dell’imminente caduta, finendo purtroppo per travolgere un 58enne del posto che si trovava, suo malgrado, a transitare a piedi proprio di lì in quell’istante, trovandosi pertanto al posto sbagliato nel momento sbagliato. L’uomo, scrive il quotidiano “Alto Adige”, colpito in modo violento, è stato successivamente trasportato in ospedale per ricevere le cure mediche del caso e svolgere gli accertamenti necessari per escludere problematiche di maggiore entità rispetto alle ferite superficiali.

LAMPIONE CROLLA E FERISCE UN UOMO: “COLPA DELLA PIPÌ DEI CANI”

Come riportavamo poche righe fa, il crollo del lampione avrebbe una motivazione ben precisa alla sua base: l'”Alto Adige” precisa che “secondo l’azienda municipalizzata Asm”, alla quale compete l’illuminazione stradale di Merano, “la pipì dei cani avrebbe provocato la corrosione che ha poi fatto cadere la struttura”.

Quello che sembra essere un fatto surreale e che di primo acchito potrebbe assumere le sembianze di una battuta di spirito, invece, per poco non si è tramutato in un dramma: la persona ferita, infatti, ha ricevuto quaranta punti di sutura per “chiudere” letteralmente le ferite provocate dal lampione che l’ha investita. Successivamente all’incidente, si legge nell’articolo, gli altri lampioni presenti lungo la via sono stati sottoposti a controlli e nessuno di essi pare presentare i fenomeni corrosivi legati alla pipì dei cani, riscontrati invece sul lampione oggetto della caduta e dell’insolita notizia di cronaca locale.

