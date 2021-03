Pipì in diretta Zoom di consigliere Firenze/ Enrico Conti “Dimenticata camera accesa”

Una gaffe quella commessa dal consigliere comunale di Firenze, Enrico Conti, in quota Partito Democratico, durante il consiglio tenutosi nella giornata di ieri. L’incontro con i colleghi si è tenuto in diretta via Zoom, in digitale, come avviene ormai da un anno a causa della pandemia del covid, e durante la chiacchierata Enrico Conti è andato in bagno dimenticando però la telecamera accesa. Ad un certo punto si vede infatti lo stesso alzarsi dalla sua postazione, portando con se lo smartphone, per poi appoggiarlo e fare pipì.

Evidentemente l’esponente Dem pensava di aver disattivato la telecamera del dispositivo, lasciando acceso solo l’audio, ma le cose sono andate diversamente e i suoi “bisogni” sono stati in quadrati in diretta streaming. Il video 8che trovate qui sotto), come non poteva essere altrimenti, ha fatto il giro del web in breve tempo, divenendo virale in particolare sui social.

ENRICO CONTI, PIPI’ IN DIRETTA ZOOM: “E’ STATA UNA SVISTA”

«È stata una svista – si è poi giustificato Enrico Conti – dovevo intervenire e non volevo perdere la prenotazione. Quando sono andato in bagno ho spento la telecamera del mio tablet ma poi si è riattivata». Sul web comunque qualcuno non è stato convinto dalla spiegazione del consigliere di Firenze, e c’è chi grida addirittura al complotto: “Ma com’è possibile che non si sia accorto di nulla? – fa notare un membro del popolo dei naviganti – durante la passeggiata verso il bagno poi si vede che guarda verso la camera o no? Non è che forse ha voluto davvero lasciare la camera accesa?”. La fortuna nella sfortuna è stata che il dispositivo mobile non ha inquadrato ben altro durante l’atto di fare la pipì, altrimenti il siparietto sarebbe stato ancora più imbarazzante. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diverse gaffe online, come ad esempio un avvocato che faceva sesso con una cliente durante un’udienza, o il ceo di Trivago “interrotto” dal figlio che aveva sonno e che voleva fare la nanna: episodi a testimonianza del mondo “nuovo” in cui viviamo.

