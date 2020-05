Pipistrelli, sterminarli o vaccinarli?/ Origine di molti coronavirus, c’è dibattito

Pubblicità

Da alcuni mesi a questa parte, in concomitanza con il deflagrare della pandemia di Covid-19, l’umanità non vede più di buon occhio i pipistrelli, portatori, attraverso le loro varie specie, di alcuni virus pericolosi, come la rabbia, le terribili febbri emorragiche virali Ebola e Marburg, i virus Hendra e Nipah e, naturalmente, vari coronavirus. Tutte potenziali zoonosi, ergo trasmissibili dall’animale all’uomo, tanto che da più parti, soprattutto sui social network, in questi mesi sono state rilanciate ipotesi di sterminio dei pipistrelli in tutto il mondo; non sarebbe, tuttavia, la soluzione corretta. Il nostro pianeta ha incredibilmente bisogno dei pipistrelli, ma deve conviverci con cautela. La loro specie è indispensabile per garantire il benessere dell’intero ecosistema, anche e soprattutto per via della loro comprovata duttilità: divorano gli insetti – alcuni dei quali sono potenziali vettori di malattie e impollinano le piante, contribuendo a preservare inalterato il cadenzato ciclo della natura.

PIPISTRELLI: UN VACCINO ANCHE PER LORO?

L’abbattimento non è dunque la soluzione ideale, come riferisce Kevin Bakker, ricercatore statistico presso l’università del Michigan, il quale, insieme ad alcuni colleghi, sta vagliando con attenzione un’opzione interessante, della quale, fino a questo momento, non si era ancora parlato: la vaccinazione. Un’iniziativa che, fin qui, è stata associata unicamente alla rabbia, ma che non è escluso possa essere estesa ad altre zoonosi. Certo, afferrare e iniettare a migliaia di pipistrelli un vaccino antirabbico sarebbe un progetto praticamente impossibile, per non parlare del pericolo che ne deriverebbe; tuttavia, gli scienziati stanno lavorando su un metodo grazie al quale i pipistrelli potrebbero potenzialmente vaccinarsi a vicenda, con vaccini spalmabili. Gli esperimenti condotti fin qui sembrano dare risposte positive: i ricercatori hanno catturato pipistrelli vampiri in Perù e li hanno contrassegnati con un biomarcatore luminoso tra le scapole. Gli studiosi hanno quindi cercato il bagliore in altri pipistrelli e poi hanno modellato quanto bene si diffondesse il vaccino spalmabile, che, a conti fatti, ha mediamente vaccinato 2,6 esemplari per ogni pipistrello originariamente vaccinato.



