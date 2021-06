Pippo Baudo, 85 anni oggi/ “Un grande traguardo, festeggerò in maniera sobria”

La trasmissione di Rai Uno, Storie Italiane, è stata aperta stamane con una bella sorpresa per il grandissimo Pippo Baudo. Il conduttore siciliano, storico volto di Rai Uno, compie infatti oggi 85 anni, un traguardo importante, e per l’occasione la conduttrice del programma, Eleonora Daniele, ha voluto omaggiarlo facendo gli auguri a Pippo Baudo via telefono: “Grazie ragazzi, mi avete fatto una bella sorpresa – replica lo stesso volto noto da anni delle televisione italiana – grazie, 85 anni son tanti”.

Eleonora Daniele chiede quindi come festeggerà quest’oggi: “Festeggerò in maniera molto serena – replica Pippo Baudo – senza fuochi d’artificio, adda passà a nuttata. Io ringrazio tutti, sia gente che conosco bene ma anche gente sconosciuta, mi arrivano tanti auguri e questo fa piacere, significa che ho seminato abbastanza. Un grazie a tutti voi, a te personalmente Eleonora e al pubblico di Rai Uno”.

PIPPO BAUDO E GLI 85 ANNI: GLI AUGURI IN DIRETTA TELEVISIVA A STORIE ITALIANE

La conduttrice ha mandato in onda alcune immagini di uno storico Canzonissima, show di Rai Uno, datato 1972, in cui Pippo Baudo duettava con Loretta Goggi: “Potremmo mandare tantissime cose meravigliose che hai fatto e che fai – ha proseguito la Daniele rivolgendosi a Baudo – ho iniziato dicendo che sei il re della tv italiana e questo è. Tantissimi auguri, grazie per questa telefonata, ti mandiamo un grande abbraccio, lo sai quanto il pubblico ti ami, i social stanno esplodendo, auguri a te per i tuoi 85 anni di successi, un grande abbraccio”.

In studio anche Alessandro Cecchi Paone che ironizza: “C’è un’intera teca dedicata a te pippo baudo di milioni di ore”. Ovviamente tanti auguri da tutti noi ad un vero e proprio “mostro” del piccolo schermo, in onda dalla fine degli anni ’50 pressochè ininterrottamente fino ad oggi.



