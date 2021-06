Pippo Baudo “Bonolis non si vergogna con Avanti un altro?”/ “Conti? È tremendo…”

Pippo Baudo festeggia 85 anni rilasciando un’intervista a La Nazione in cui si toglie qualche sassolino dalle scarpe, attaccando anche qualche suo collega, a partire da Paolo Bonolis. “Lui è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? – ha attaccato Bonolis – Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie“, ha consigliato a Bonolis. Pippo nazionale però si scaglia anche contro un collega della Rai, Carlo Conti: “Mi limito a guardare, e purtroppo vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo.”

Pippo Baudo, 85 anni oggi/ “Un grande traguardo, festeggerò in maniera sobria”

Pippo Baudo, i successi del volto storico della TV

È cosa certa che la Tv è cambiata dai tempi in cui Pippo Baudo ne era il re incontrastato. Come dimenticare i vari Festival di Sanremo condotti da lui che hanno fatto la storia della Tv italiana. Oggi,. di certo, i format sono diversi da quelli di anni ’80 e ’90, anni durante i quali il conduttore era all’apice del suo successo. Oggi, ad 85 anni, resta una figura molto importante dello spettacolo, seppur ormai raramente visibile sul piccolo schermo.

LEGGI ANCHE:

Pippo Baudo: "Fedez al Concertone? Avrei spento le telecamere"/ "Ha esagerato"PIPPO BAUDO, EX MARITO KATIA RICCIARELLI/ Rivela: “Mi hanno operato tre volte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA