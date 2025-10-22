Pippo Baudo, com'è morto il conduttore e le storie d'amore: da Marinella Adinolfi alla relazione con Katia Ricciarelli

Lo scorso agosto l’Italia e il mondo dello spettacolo si sono ritrovati a piangere la morte di Pippo Baudo, uno dei volti più amati del Bel Paese. Per Pippo Baudo è tempo di vivere in mezzo ai ricordi di tutti coloro che l’hanno apprezzato in tanti anni, ma com’è morto Pippo Baudo? Non sono state rivelate le cause ufficiali della scomparsa del compianto conduttore, che negli ultimi tempi stava soffrendo e facendo i conti con una serie di acciacchi e con l’età che avanzava. Insomma, la famiglia ha preferito mantenere segreti i motivi della morte di Pippo Baudo, volato via a 87 anni e lasciando un vuoto e un’eredità che sarà sempre molto difficile da colmare.

Della vita privata di Pippo Baudo invece sono molte di più le informazioni, per esempio ha fatto epoca il suo matrimonio con Katia Ricciarelli, la cantante soprano sposata a fine anni 80′, la loro relazione è andata avanti fino al 2004, segnando una svolta sentimentale nella vita di entrambi.

Pippo Baudo e le mogli: il primo amore con Marinella Adinolfi

In principio la prima compagna di vita di Pippo Baudo fu Marinella Adinolfi, dalla loro relazione nel 1962 è anche nato il figlio Alessandro. In una vecchia intervista Baudo smentì le voci sulla nascita del figlio dopo una notte di passione e ammise la bontà e la realtà del suo sentimento per la donna:

“Questo figlio non è il frutto di un’avventura di una notte, io Mirella Adinolfi l’ho davvero amata. Siamo stati insieme per diverso tempo anche se lei era sposata e madre di due figli” ha raccontato Pippo Baudo a riguardo. Poi nella vita di Pippo Baudo c’è stato posto anche per un’altra donna speciale, Angela Lippi, la prima moglie ufficiale, sposata nel 1970, dalla loro storia è nata invece la figlia Tiziana, secondogenita di Baudo.