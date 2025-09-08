Pippo Baudo com'è morto, l'amico di una vita: "Alla fine ci vedeva poco"

Qualche settimana fa il mondo della musica si è ritrovato a piangere il compianto Pippo Baudo, il noto presentatore capace di segnare un’era per la televisione italiana. Non si hanno però informazioni riguardo ai dettagli della scomparsa del celebre conduttore e direttore artistico di ben 13 Festival di Sanremo. Le motivazioni della scomparsa di Pippo Baudo sono state mantenute segrete, anche se non sono mancate le indicazioni negli ultimi mesi.

Dalle foto in carrozzina fino alla voci su un lungo ricovero che avrebbe visto protagonista il Pippo Nazionale, non ci sono state dichiarazioni e tantomeno informazioni precise su com’è morto Pippo Baudo. Negli ultimi anni le fake news sulla presunta scomparsa di Baudo si erano rincorse, al punto che il conduttore si era espresso così contro le malelingue: Faccio le corna, succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita” le parole del conduttore volato in cielo lo scorso 16 agosto.

Pippo Baudo com’è morto, le rivelazioni dell’amico: “Ci vedeva poco ultimamente”

Giorgio Assumma, avvocato e amico di vecchia data di Pippo Baudo, ha raccontato al Corriere della sera alcuni dettagli inediti riguardo alla morte del compianto conduttore. “Pippo ha avuto un indebolimento neurologico alle gambe che lo ha condizionato molto. In più, vedeva poco e cercava di nascondermelo, mi individuava attraverso la provenienza della mia voce”

le parole di Assumma che ha così fatto luce su alcune delle cause che hanno portato Pippo Baudo alla morte dopo aver attraversato dei mesi complicati, con anche una forma di cecità tenuta sempre nascosta.

