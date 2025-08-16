Com'è morto Pippo Baudo, malattia del conduttore: ignote al momento le cause del decesso del re della tv italiana. Il triste annuncio della famiglia

MISTERO SULLE CAUSE DELLA MORTE DI PIPPO BAUDO

Non è solo il mondo dello spettacolo a piangere la morte di Pippo Baudo: tutta l’Italia si unisce al dolore della famiglia dopo che è stata data la triste notizia. A comunicarla sono state fonti vicine alla famiglia del conduttore, poi è stata confermata da un amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma. Ciò che al momento non è chiaro è com’è morto il presentatore, anche se in passato non sono mancate voci sulla malattia.

Negli ultimi tempi si era tento lontano dai riflettori, salvo qualche rara eccezione, come quando nel settembre scorso prese parte al compleanno di Pingitore, mostrandosi in carrozzina. Tanto bastò per suscitare la preoccupazione dei suoi fan, che cominciarono a interrogarsi sulle sue condizioni di salute.

In quell’occasione, gli amici fecero sapere che, anche se non era in perfetta forma fisica, non destava alcuna preoccupazione per quanto riguarda testa e spirito. Peraltro, nel tempo è stato anche al centro di diverse fake news per quanto riguarda le sue condizioni di salute, ma purtroppo stavolta la triste notizia data dalla sua famiglia è vera.

PIPPO BAUDO SIMBOLO DELLA TV ITALIANA

Il lutto travolge il Paese in queste ore per la perdita di una delle figure più iconiche della tv italiana, con una carriera che ha attraversato più di mezzo secolo. Pippo Baudo è stato molto più di un conduttore, perché ha realizzato programmi tv, ha scoperto talenti e ha contribuito in maniera decisiva nella definizione dell’identità della tv generalista italiana.

Non a caso viene chiamato “Superpippo”, essendosi distinto per la sua versatilità, sebbene il suo nome sia legato soprattutto al Festival di Sanremo, che ha condotto 13 volte, tanto da diventare simbolo della kermesse canora. Ma ha scritto la storia della tv italiana con altri programmi di successo, come Canzonissima, Fantastico, Domenica In e Novecento, diventando un pilastro della tv, un interprete in grado di comprendere e trasformare il piccolo schermo.

Tra i talenti che ha scoperto ve ne sono alcuni che hanno fatto la storia della musica, come Andrea Bocelli e Laura Pausini, e della tv, come Lorella Cuccarini ed Heather Parisi, ma sono tanti gli artisti che devono a Pippo Baudo il loro successo.