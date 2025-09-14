Com'è morto Pippo Baudo? La malattia e lo scontro sull'eredità: l'ex moglie Katia Ricciarelli non si risparmia e lancia una frecciatina a...

Quasi un mese senza Pippo Baudo: ecco com’è morto il celebre conduttore

Lo scorso 16 agosto l’Italia intera ha pianto Pippo Baudo, morto all’età di ottantanove anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Negli ultimi tempi il celebre presentatore si era gradualmente ritirato dalle scene, proprio per concentrarsi sulla sua salute e tenere a bada gli acciacchi legati all’età. La notizia della sua scomparsa, inevitabilmente, ha scosso il pubblico che lo ha seguito e amato per tutta la sua lunghissima carriera.

Subito dopo la sua morte, la Rai lo ha omaggiato con una nota ufficiale in cui lo ha definito “un pezzo di cuore della tv”. Nelle settimane successive alla sua scomparsa, ha fatto discutere lo scontro sull’eredità, con l’ex moglie Katia Ricciarelli che in una intervista al Messaggero si è tolta alcuni sassolini. “Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro”, ha tuonato l’artista.

Pippo Baudo, lo scontro sull’eredità: l’ex moglie Katia Ricciarelli perplessa perché…

Dunque il celebre presentatore avrebbe destinato alla sua storica assistente Dina Minna, circa la stessa porzione di eredità. Una decisione evidentemente non condivisa dalla Ricciarelli, che ha espresso anche delusione per non essere stata informata dai familiari di Pippo Baudo sull’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Con la solita schiettezza, la cantante ha detto di non conoscere nemmeno le cause della morte.

“Per mia scelta non ho mai chiesto assegni di mantenimento dopo il divorzio”, ha sottolineato orgogliosa Katia Ricciarelli.”Ho sempre preferito avere un’indipendenza economica: lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla”, ha spiegato ancora la cantante, lanciando un’ulteriore frecciata alla segretaria. “Forse sono io che ho sbagliato il mestiere”, ha commentato.