Pippo Baudo e le voci sulla malattia, il chiarimento dopo la foto in carrozzina: "Sto benissimo"

Tra i protagonisti della puntata di questa sera su Rai1 di Techetechetè troveremo anche Pippo Baudo, verrà infatti dedicato uno spazio al noto conduttore e volto di 13 Festival di Sanremo, oltre che di altri programmi storici del piccolo schermo. Negli ultimi anni, complice anche l’età e qualche acciacco fisico, sono spesso circolate delle fake news riguardo a una presunta malattia di Pippo Baudo, con altri che addirittura si sono spinti oltre scomodando la morte di Pippo Baudo.

Amadeus torna in Rai?/ Svolta dopo Amici per il conduttore: "C'entra Rosario Fiorello"

Per fortuna niente di tutto ciò, una foto in carrozzina aveva mandato ancora di più in allarme i fan ma è stato lo stesso presentare siciliano a rispondere per le rime alle voci: “Sto benissimo”, dichiarò all’Ansa, rassicurando e svelando che si trattava solo di un problema al ginocchio che gli impediva di camminare correttamente, per questo finì in carrozzina. Ma in ogni occasione di questo genere, Pippo Baudo è stato riempito di affetto da parte dei suoi fan che non hanno mai smesso di osannarlo e mostrargli affetto.

Belen Rodriguez e Olly stanno insieme? Verità sul flirt tra dediche, video e rumor/ "Lei è andata a casa sua"

Pippo Baudo e il grande amore con Katia Ricciarelli

In passato il celebre conduttore Rai è finiti spesso sotto i riflettori per via della sua storia con la cantante soprano Katia Ricciarelli. L’artista ha parlato di un amore speciale, che ad oggi è anche l’ultimo rimasto nella lista della vita della cantante. A riguardo di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli negli anni ha provato ad analizzare i motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore, rimasta in ogni caso negli annali e sempre molto ricordata dai fan:

“Forse la mancanza di dialogo, perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare la comunicazione. Non dimenticatevi mai di parlare”

Alessandro Basciano attaccato dall'ex fidanzata Clementina/ "Ha scelto di non essere un uomo presente"