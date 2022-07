Pippo Baudo come sta?/ Scomparso dalla TV: la decisione del conduttore e le parole del figlio

Come sta Pippo Baudo?

Parlare di Pippo Baudo significa parlare di uno dei pilastri della TV italiana. Il celebre conduttore è stato ‘l’inventore’ di molti dei volti che oggi popolano il piccolo schermo, oltre ad essere stato volto di trasmissioni di grande successo, Festival di Sanremo in primis. Da mesi, però, non appare più in TV, cosa che ha portato molti a chiedersi quali siano oggi le sue condizioni di salute. D’altronde Pippo Baudo ha oggi 86 anni e quella di non apparire più in TV è probabilmente una scelta volontaria, caratterizzata dalla volontà di vivere con riserbo e serenità questa età.

La sua ultima apparizione televisiva risale all’ospitata a Ballando con le stelle di qualche anno fa, ospite speciale per una sera di Milly Carlucci. Da allora si è parlato di una sua possibile ospitata in varie trasmissioni, tra le ultime al Grande Fratello Vip lo scorso anno per una sorpresa all’ex Katia Riccarelli; così, però, non è stato.

Pippo Baudo, come sta? Le parole del figlio

A parlare delle sue condizioni di salute negli ultimi tempi è stato Alessandro Baudo, il figlio segreto che Pippo ha avuto con Mirella Adinolfi. In un’intervista rilasciata al settimanale “Di Più”, l’uomo ha infatti raccontato di aver lasciato l’Australia, dove viveva, per tornare in Italia e stare più vicino a suo padre. “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro.” sono state le poche parole del ragazzo sulla salute di Pippo Baudo.

