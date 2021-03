Pippo Baudo, da Angela Lippi a Katia Ricciarelli/ Tutti i grandi amore del conduttore

Pippo Baudo è uno dei volti più amati della tv italiana. Il pubblico lo adora e segue sempre con grande attenzione la sua vita e i suoi progetti lavorativi. Per quanto riguarda la vita privata, soprattutto quella sentimentale, i due grandi amori del presentatore sono stati Angela Lippi e Katia Ricciarelli. Con la prima ha vissuto una storia di grande passione, sbocciata fin da giovanissimi. Angela Lippi è stata la sua prima sostenitrice e lo ha supportato nel muovere i primi passi in carriera. I due si sono sono sposati negli anni settanta e subito dopo è nata loro figlia Tiziana. Dopo cinque anni d’amore, tuttavia, la storia tra Baudo e Angela Lippi finisce. Oggi conservano un rapporto di amicizia e rispetto. Lo stesso non si può dire della storia vissuta con Katia Ricciarelli, con cui ci sarebbe ancora qualche lieve tensione.

Pippo Baudo, la storia con Katia Ricciarelli

Dopo la rottura con Angela Lippi, Pippo Baudo ha avuto relazioni con altre donne, come Alida Chelli e Adriana Russo, ma è Katia Ricciarelli a fargli battere di nuovo il cuore. Così i due, spinti da un sentimento tambureggiante, compiono il grande passo all’altare. Il pubblico italiano li vede come una coppia indistruttibile ma dopo diciotto anni i due decidono di mettere fine alla relazione, lasciando dietro sé incomprensioni e veleni. Se con la prima moglie Pippo Baudo è riuscito a trovare un equilibrio nel post rapporto, con lap seconda non è andata altrettanto bene.

