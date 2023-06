Pippo Baudo e il tentato suicidio di Pino Pagano a Sanremo 1995/ Cos’è accaduto davvero? Resta il mistero…

Festival di Sanremo 1995, il tentato suicidio di Pino Pagano dall’Ariston e l’intervento di Pippo Baudo

Nel 1995 Pippo Baudo era il presentatore e il direttore artistico del Festival di Sanremo. Durante la serata del 23 febbraio un uomo di nome Pino Pagano si arrampicò sulla balconata del Teatro Ariston e minacciò di gettarsi nel vuoto. L’uomo, un disoccupato di 40 anni, dichiarò di essere disperato e di voler porre fine alla sua vita. L’uomo si sedette a penzoloni su una balconata del Teatro Ariston di Sanremo pronto a lanciarsi giù. Pippo Baudo interruppe il programma e si avvicinò all’uomo, cercando di calmarlo e di convincerlo a desistere dal suo gesto. Ti do la mia parola, non ti arrestano”, prometteva un Baudo preoccupato.

Pippo Baudo, il passaggio alla Fininvest dopo la lite con Manca/ La "rivalità" con Mike Bongiorno

L’uomo desistette dal suo intento e tutto si concluse con un abbraccio, mentre la platea applaudiva il conduttore che diede di tasca propria 500.000 lire all’uomo. Il presentatore fu elogiato per il suo coraggio e la sua umanità, e per aver sventato una tragedia in diretta televisiva. Inizialmente tutti pensarono ad uno scherzo, ma in realtà così non è stato. Pippo Baudo, presentatore e direttore artistico, fu costretto ad intervenire per salvare la vita di quell’uomo di nome Pino Pagano, ma il dubbio sulla realtà o meno di quel gesto è rimasto.

Chi è Mirella Adinolfi, prima moglie di Pippo Baudo/ "Non fu un'avventura, l'ho amata…"

Pino Pagano dopo Sanremo: “Non ho contattato direttamente Pippo Baudo ma persone vicine”

Col tempo fu lo stesso protagonista, Pino Pagano a rivelare che quel gesto fu tutta una farsa. L’uomo, come confessato da lui stesso, non si sarebbe mai suicidato. Lo fece solo per i cosiddetti “minuti di notorietà”. Pippo Baudo sapeva tutto secondo Pagano: “Non ho contattato direttamente Pippo ma persone vicine. Se volevo suicidarmi veramente, andavo al primo ponte, mica a Sanremo”, dichiarò in un’intervista per Vanity Fair. Parlando proprio di Pippo Baudo ha aggiunto: “Promise di aiutarmi. Si fece dare 500 mila lire e me le consegnò. “Per il cappuccino”, disse”.

Pippo Baudo festeggia 87 anni e riceve la chiamata di Fiorello/ "Amadeus? Mi è simpatico"

A distanza di anni, si disse pentito per ciò che ha fatto e che non rifarebbe se potesse tornare indietro. Pagano inviò una lettera scagionando in parte Baudo. “Pippo mi perdoni, sono stato consigliato male. Mi sono molto pentito delle cretinate che ho fatto, solo per guadagnare una manciata di milioni e un po’ di pubblicità in più. Ora vedo tutto sotto un’altra luce, provo altre emozioni” Pippo Baudo non ha mai confermato né smentito la versione di Pino Pagano, ma ha sempre mantenuto un atteggiamento distaccato e ironico sulla vicenda. La storia di Pippo Baudo e Pino Pagano a Sanremo è rimasta una delle più controverse e discusse della storia del Festival, tra mito e realtà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA