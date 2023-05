Pippo Baudo e José Carreras, ex Katia Ricciarelli/ La mancata maternità

Katia Ricciarelli: la relazione con José Carreras

Katia Ricciarelli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha avuto una lunga relazione col tenore José Carreras, durata dal 1972 al 1984. Intervistata da Panorama, la cantante ha ricordato il loro primo incontro, il 5 gennaio 1972, alla vigilia della prima di Bohème al Regio di Parma: “Si tagli quella barba, la invecchia, lo apostrofai. L’indomani si presentò con il viso rasato. Era sposato da sei mesi. Dopo altri sei aveva già lasciato la moglie per me. Fu passione a prima vista. Eravamo pazzamente innamorati l’uno dell’altra, come due liceali. Fra alti e bassi, lo siamo stati per 13 anni. Poi arriva il momento che ti stanchi di fare l’eterna fidanzata”.

Parlando del tenore spagnolo ha aggiunto: “È sempre stato un simpatico cialtrone. Però gli voglio ancora bene. Mi raccontava un sacco di balle. Ricordo un furioso litigio per strada a Londra: dalle sue tasche era saltato fuori il bigliettino di una corteggiatrice…”.

Katia Ricciarelli: il matrimonio con Pippo Baudo e la mancata maternità

Katia Ricciarelli è stata legata al celebre conduttore Pippo Baudo per quasi 20 anni: “Ci sposammo il 18 gennaio del 1986, proprio il giorno del mio quarantesimo compleanno, mentre lui aveva 50 anni. Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo”, ha raccontato la cantante al Corriere della Sera. La separazione legale tra i due risale al 2004, ma di fatto si erano già lasciati tre anni prima, esattamente nel 2001: “Dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare, il dialogo è fondamentale”. Katia Ricciarelli non ha avuto figli e, ospite di Serena Bortone, ha parlato della mancata maternità: “Ho il rimpianto di non averci provato prima. Io volevo arrivare libera quando ero giovane perché avere un figlio e portare avanti una carriera così era difficile. Ci ho provato dopo e non è andata. Però di fronte a queste scelte bisogna prendere coscienza e andare avanti”.

