Jacopo Pensa, avvocato e grande amico di Pippo Baudo - fu suo testimone di nozze - rivela nuovi retroscena sul matrimonio con Katia Ricciarelli.

La puntata odierna de La Volta Buona punta ancora il focus sul compianto Pippo Baudo, scomparso alcune settimane fa; il conduttore offre spunti di riflessione costanti, non solo per ciò che ha costruito nel corso della sua immensa carriera televisiva ma anche per ciò che riguarda i suoi amori. Parlando di ‘cuori infranti’, nel talk di Caterina Balivo l’attenzione viene portata sulle storie d’amore del maestro della tv e un parere degno di nota arriva da un suo amico storico, l’avvocato Jacopo Pensa. Già qualche giorno fa si era lasciato andare ad un parere netto su Katia Ricciarelli – ex moglie di Pippo Baudo – ponendo l’accento sulle recenti dichiarazioni del soprano. Questa volta, il legale si sofferma invece su ciò che sapeva del matrimonio tramite i racconti del compianto conduttore.

Una clip riassume gli amori di Pippo Baudo, tra interviste e momenti tv; Jacopo Pensa – avvocato e amico del conduttore – accoglieva i racconti, le considerazioni e i pensieri anche in riferimento alla vita sentimentale: “Quello che so è che ha amato molto Alida Chelli”. Inizia così il suo racconto a La Volta Buona prima di essere incalzato da Caterina Balivo su ciò che Pippo Baudo raccontava a proposito del matrimonio con Katia Ricciarelli.

Jacopo Pensa, avvocato e amico di Pippo Baudo a La Volta Buona: “Katia Ricciarelli? Non me ne parlava, di Alida Chelli invece sì…”

“ Io non c’ero in quel periodo lì, la storia penso sia quella che si narra; non mi ha mai parlato molto di Katia Ricciarelli”. Jacopo Pensa – grande amico di Pippo Baudo, ammette di non aver parlato molto con il compianto conduttore della liaison con il soprano. Eppure, dal suo punto di vista, proprio questa carenza di feedback da parte dell’amico avrebbe un significato specifico: “Non ho la possibilità di dirvi se aveva un orientamento positivo o negativo di questa storia matrimoniale; certamente non è parlava, un silenzio eloquente…”. Gli ospiti in studio de La Volta Buona comprendono l’antifona, in particolare Caterina Balivo: “Beh, se di Alida Chelli le ha parlato mentre di Katia Ricciarelli non le ha detto nulla…”.