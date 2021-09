Pippo Baudo e Maurizio Costanzo, torte in faccia/ ‘Vittime’ di scherzi in tv

Maurizio Costanzo e Pippo Baudo tra i protagonisti della puntata speciale di “Techetechetè” dal titolo “Il bello della diretta” curata da Fausto Massa e dedicata ai litigi improvvisi, figuracce, papere e tutti i momenti più imbarazzanti della storia della TV. In questo universo di gaffe e momenti esilaranti non potevano non esserci due pilasti del piccolo schermo: il Pippo Baudo nazionale e il giornalista e conduttore televisivo di tantissimi programmi di successi. Entrambi sono accomunati da una cosa: una torta in faccia. Ebbene si, sia Baudo che Costanzo durante la loro longeva carriera in televisione hanno ricevuto una bella torta in faccia.

Il primo è stato Maurizio Costanzo durante una delle sue puntate del Maurizio Costanzo Show, il talk show più longevo della televisione. Un momento entrato negli annali della tv e diventato cult: Costanzo è intento ad intervistare Marco Pannella quando Marina Ripa di Meana interviene lanciandogli una torta in faccia. Il giornalista sbotta in diretta dicendo: “non bisognerebbe mai invitare le duchesse in trasmissione”. Da quel momento la duchessa non è mai più stato ospite di un suo programma.

Pippo Baudo, la torta in faccia da Misha

Dopo la torta in faccia a Maurizio Costanzo, è toccato a Pippo Baudo ricevere lo stesso gesto. Il popolare conduttore televisivo, infatti, è stato battezzato in diretta televisiva durante una puntata del programma “Gran premio” trasmesso in diretta su Raiuno. Il conduttore è rimasto di sasso, del resto non si sarebbe mai aspettato di ricevere una torta in faccia durante la diretta di un suo programma tv.

A lanciargli la torta in faccia è stata Misha, la ragazza a capo della squadra della Scala che in quella puntata rappresentava la regione Lombardia. La ragazza è stata eliminata durante la fase finale del torneo dello spettacolo televisivo e forse delusa dall’eliminazione ha reagito così. In realtà c’è chi parla di un gesto organizzato e previsto dal copione anche se Pippo Baudo non è sembrato molto felice di ricevere una torta in faccia in diretta tv davanti a milioni di telespettatori!

