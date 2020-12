PIPPO BAUDO E’ MORTO/ Bufala! Il conduttore: “Succede ogni anno: faccio le corna…”

Pippo Baudo è morto: anzi no. E per fortuna. Quella centrifuga incontrollata che sanno essere i social network ha colpito ancora e nella giornata di oggi è diventata virale, finendo anche in tendenza su Twitter, la notizia della dipartita dell’84enne conduttore televisivo siciliano dopo che un sito di gossip l’aveva rilanciata per primo. La news, uscita in giornata, addirittura parlava del fatto con dovizia di particolari indicando persino la struttura ospedaliera in cui il buon Baudo sarebbe deceduto: e come spesso accade in questi casi molti utenti (sia per ‘trollare’ e ingigantire la fake news, sia per la cattiva abitudine di non verificare mai né notizie, né fonti) hanno condiviso l’annuncio shock che tuttavia è stato prontamente smentito prima da Dina Minna, storica segretaria di quello che è uno dei decani della televisione italiana, e poi dallo stesso diretto interessato che, con una punta di divertimento mista ad amarezza, ha… commentato telefonicamente la notizia della sua dipartita.

“PIPPO BAUDO E’ MORTO!”, ANZI NO: MA LA BUFALA SUL CONDUTTORE DIVENTA VIRALE…

Dopo che l’annuncio della morte di Baudo aveva cominciato a diffondersi sui social, era stata la stessa Minna a confermare che era tutto falso e che il buon Pippo non solo godeva in realtà di ottima salute ma che proprio in quel momento era impegnato in una conversazione. Successivamente il personaggio televisivo e paroliere originario di Militello in Val di Catania, contattato dall’agenzia di stampa AdnKronos, l’ha presa decisamente con ironia commentando che episodi del genere oramai accadono ogni anno dato che c’è sempre qualcuno a dare una notizia letale sul suo conto: “Faccio le corna!” ha scherzato al telefono Baudo, aggiungendo poi più seriamente che “con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente, e non trova di meglio da fare. E poi, prendendola con filosofia, chiosa: “Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA